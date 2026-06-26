Women's T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने सेमीफाइनल की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की. जीत की नायक शेफाली वर्मा रहीं और उन्होंने एक स्पेशल क्लब में भी एंट्री मारी है. बांग्लादेश की टीम ने भारत के सामने 137 रन का आसान लक्ष्य रखा था, जवाब में शेफाली ने बतौर ओपनर अपनी दमदार बैटिंग से ही जीत की नींव रख दी थी.