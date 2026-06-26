Add Zee Business As A Preferred Source
App

शेफाली बनीं जीत की नायक... खतरे में हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड? खास क्लब में मारी धांसू एंट्री

Women's T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने सेमीफाइनल की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की. जीत की नायक शेफाली वर्मा रहीं और उन्होंने एक स्पेशल क्लब में भी एंट्री मारी है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 26, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:50 AM IST
शेफाली बनीं जीत की नायक... खतरे में हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड? खास क्लब में मारी धांसू एंट्री
Image Credit: Shafali Verma (BCCI)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुहर्रम जुलूस के चलते दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट! किन रास्तों पर नहीं जा पाएंगे आप
Delhi news22 min ago
2
Ketan Agarwal Murder Case34 min ago
3
Kai Trump36 min ago
4
Women's T20 World Cup 202651 min ago
5
Philippines Gold Mine51 min ago