Women's T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने सेमीफाइनल की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की. जीत की नायक शेफाली वर्मा रहीं और उन्होंने एक स्पेशल क्लब में भी एंट्री मारी है. बांग्लादेश की टीम ने भारत के सामने 137 रन का आसान लक्ष्य रखा था, जवाब में शेफाली ने बतौर ओपनर अपनी दमदार बैटिंग से ही जीत की नींव रख दी थी.
137 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से स्मृति मंधाना फ्लॉप रहीं. उन्होंने 8 रन के स्कोर पर ही अपना विकेट गंवा दिया था. लेकिन दूसरे छोर से शेफाली का बल्ला चला. उन्होने महज 34 गेंद में 53 रन की पारी खेली, जिसमें 1 छक्का और 8 चौके देखने को मिले थे. इसके अलावा यास्तिका भाटिया (23) और जेमिमा रॉड्रिग्स (26) ने भी अपनी पारियों से जीत में योगदान दिया.
शेफाली वर्मा ने महिला टी20 वर्ल्ड कप में अपना तीसरा 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीता. महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा ये अवॉर्ड जीतने वाली भारतीय महिला हरमनप्रीत कौर हैं. उन्होंने 4 अवॉर्ड जीते हैं. स्मृति मंधाना और मिताली राज ने 3-3 अवॉर्ड जीते और शेफाली भी संयुक्त रूप से इनके बराबर आ चुकी हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि वर्ल्ड कप खत्म होने तक इस रेस में कौन आगे जाता है.
ये भी पढे़ं...
22 साल की शेफाली ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वह T20 वर्ल्ड कप में अपने करियर के 500 रन भी पूरे किए. उन्होंने यह उपलब्धि 133.07 के शानदार स्ट्राइक रेट से हासिल की, जो टूर्नामेंट के इतिहास में 500 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले सभी बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा है. अब वह 500 रन का आंकड़ा पार करने वाले 23 बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे आगे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली (129.39) भी शामिल हैं.