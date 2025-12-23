INDW vs SLW: शेफाली वर्मा के तूफान में बर्बाद हुआ श्रीलंका, दूसरे T20I में भारत ने बुरी तरह धो डाला

INDW vs SLW: श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का दबदबा रहा. विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच को भारत ने 7 विकेट से जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है. स्टार ओपनर शेफाली वर्मा ने धमाकेदार अंदाज में खेलते हुए 27 गेंदों पर अर्धशतक ठोका. श्रीलंकन टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 128 रन बनाए थे, जिसे टीम इंडिया ने 11.5 ओवरों में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

शेफाली वर्मा ने खेली तूफानी पारी

भारतीय महिला टीम की स्टार ओपनर शेफाली वर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 69 रनों की धमाकेदार पारी खेली. उन्होंने 202.94 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी. शेफाली वर्मा ने 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 34 गेंदों पर 69 रनों की नाबाद पारी खेली और टीम को जीत दिलाकर ही दम लिया.

गेंदबाजी में चरनी-वैष्णवी का कमाल

इससे पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सीरीज में लगातार दूसरी बार टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले मैच की तरह इस मुकाबले में भी श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने निराश किया और 20 ओवर में सिर्फ 128 रन बना सके. भारत की तरफ से स्पिनर श्रीचरणी ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट चटकाए. उन्होंने दो कैच भी लपके और एक शानदार रनआउट भी किया. वहीं, अपना दूसरा T20I खेल रही युवा स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने प्रभावित करते हुए 4 ओवरों में 32 रन देकर दो विकेट हासिल किए.

सीरीज फतह करने से एक जीत दूर भारत

5 मैचों की सीरीज में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम ने 2-0 की बढ़त बना ली है. श्रीलंका के खिलाफ तीसरा मुकाबला शुक्रवार, 26 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. टीम इंडिया उस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी.