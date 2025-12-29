Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटIND W vs SL W: गोल्डन फॉर्म में शेफाली वर्मा... स्पेशल रिकॉर्ड तोड़ने के करीब विस्फोटक ओपनर, बनाने होंगे 43 रन

IND W vs SL W: 'गोल्डन फॉर्म' में शेफाली वर्मा... स्पेशल रिकॉर्ड तोड़ने के करीब विस्फोटक ओपनर, बनाने होंगे 43 रन

IND W vs SL W: भारतीय महिला क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ अपनी पांच मैचों की टी20 सीरीज में 5-0 से जीत के लिए तैयार है. दोनों टीमें 30 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में सीरीज के पांचवें और आखिरी मुकाबले में उतरेंगी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 29, 2025, 07:33 PM IST
IND W vs SL W: 'गोल्डन फॉर्म' में शेफाली वर्मा... स्पेशल रिकॉर्ड तोड़ने के करीब विस्फोटक ओपनर, बनाने होंगे 43 रन

भारत ने इससे पहले चारों मैच में जीत हासिल की और वह 4-0 से आगे चल रहा है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम की नजर क्लीन स्वीप करने पर है.

शेफाली पर सबकी नजर

टीम मैनेजमेंट आने वाले मैच में खिलाड़ियों से एक और जबरदस्त प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है. इससे सीरीज का स्कोर 5-0 हो जाएगा. मजेदार बात यह है कि जैसे-जैसे साल का आखिरी मैच तेजी से पास आ रहा है, कई लोगों की नजरें विस्फोटक बल्लेबाज शेफाफी वर्मा पर टिकी हैं. शेफाली अगर पांचवें टी20 में अच्छा करती हैं तो एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती हैं.

ये भी पढ़ें: ​W, W, W, W, W, W, W, W... अनजान बॉलर ने मचाई तबाही, मिसाइल की तरह फेंकी गेंद, क्रिकेट जगत में मच गई खलबली

खास रिकॉर्ड तोड़ने के करीब शेफाली

यह ध्यान देने वाली बात है कि इस ओपनर को आईसीसी के फुल मेंबर देशों में एक कैलेंडर ईयर में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने के आयरलैंड बैटर गैबी लुईस के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सिर्फ 43 रन चाहिए. गैबी लुईस ने इस साल 454 रन बनाए हैं, जबकि शेफाली ने इस साल अब तक 412 रन बनाए हैं. शेफाली वनडे वर्ल्ड कप में प्रतिका रावल की जगह वापसी करने के बाद से शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बल्ले और गेंद से जोरदार प्रदर्शन किया था. शेफाली को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड चुना गया था.

ये भी पढ़ें: सबसे तेज दोहरा शतक! इंजमाम उल हक का 33 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त, इस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने मचाया तूफान

हरमनप्रीत ने की थी तारीफ

चौथे टी20 में भारत को जीत दिलाने के बाद हरमनप्रीत कौर ने खुलकर बात की थी. उन्होंने शेफाली और स्मृति मंधाना की तारीफ की थी. हरमनप्रीत ने कहा था, ''हमारे पास समय कम था और मैं चाहती थी कि हर कोई समय पर हो. मैं इनफील्ड के बाहर तीन फील्डर नहीं चाहती थी. मैं अपनी गलतियों से सुधार करने की कोशिश करती हूं. शेफाली और स्मृति को क्रेडिट देना चाहिए और फिर मैंने और ऋचा ने अच्छा प्रदर्शन किया. हमने सोचा था कि हम हरलीन को मौका देंगे, लेकिन आज जैसा हुआ, हमने ऋचा को जल्दी भेज दिया.''

TAGS

Indian Womens cricket teamShafali Verma

