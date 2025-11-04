Advertisement
वर्ल्ड कप जीतने के तुरंत बाद शेफाली वर्मा को मिला 'स्पेशल गिफ्ट', BCCI ने बना दिया कप्तान!

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 04, 2025, 02:03 PM IST
Shafali Verma Cricketer: भारतीय क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. इस जीत में भारतीय ओपनर शेफाली वर्मा ने अहम योगदान निभाया. प्रतिका रावल के चोटिल होने के बाद सेमीफाइनल मैच से ठीक पहले टीम में आने वाली इस विस्फोटक बल्लेबाज ने फाइनल में सनसनी मचा दी. उन्होंने पहले बल्ले से रन बरसाए और फिर गेंद से कहर बरपा दिया. शेफाली ने 87 रन बनाने के साथ-साथ 2 विकेट भी लिए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

इस टीम की कप्तान बनी शेफाली

फाइनल के ठीक 2 दिन बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने उन्हें बड़ी खुशखबरी दी. बीसीसीआई की क्षेत्रीय चयन समितियों ने मंगलवार को सीनियर महिला इंटर-जोनल टी20 ट्रॉफी के लिए टीमों की घोषणा की. इसमें भारत की विश्व कप विजेता खिलाड़ी शेफाली वर्मा को उत्तर क्षेत्र टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. इस टूर्नामेंट में छह टीमें सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन और साउथ जोन भाग लेंगी. यह प्रतियोगिता 4 से 14 नवंबर तक नागालैंड में आयोजित की जाएगी.

अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता का भी सेलेक्शन

शेफाली वर्मा भारत की विश्व कप विजेता टीम की एकमात्र खिलाड़ी हैं जो सीनियर महिला इंटर-जोनल टी20 ट्रॉफी में हिस्सा ले रही हैं. टीम में एक और खास नाम निकी प्रसाद का है, जो शेफाली वर्मा के दिल्ली कैपिटल्स के साथी खिलाड़ी और 2025 अंडर-19 विश्व कप विजेता कप्तान हैं. वह इस टूर्नामेंट में दक्षिण क्षेत्र टीम की कप्तानी करेंगे. मध्य क्षेत्र की टीम में नुजहत परवीन कप्तान और विकेटकीपर के रूप में शामिल हैं. टीम की उपकप्तान निकिता सिंह होंगी. अन्य खिलाड़ियों में सिमरन दिलबहादुर, नेहा बडवाइक, अनुष्का शर्मा, वैष्णवी शर्मा, शुचि उपाध्याय, अनन्या दुबे, मोना मेश्राम, सुमन मीना, दिशा कसाट, संपदा दीक्षित, अंजलि सिंह, अमीषा बहुखंडी और नंदिनी कश्यप (विकेटकीपर) का नाम शामिल है.

मीता पॉल बनीं इस टीम की कप्तान

पूर्वी क्षेत्र की टीम में मीता पॉल को कप्तान बनाया गया है, जबकि अश्वनी कुमारी उपकप्तान होंगी. टीम में प्रियंका लूथरा, धारा गुज्जर, तनुश्री सरकार, रश्मी गुढ़िया (विकेटकीपर), जिन्तिमणि कलिता, रश्मी डे, तन्मयी बेहरा, सुश्री दिव्यदर्शिनी, तितास साहू, सैका इशाक, आरती कुमारी, ममता पासवान और प्रियंका अचार्जी को भी शामिल किया गया है. इस टीम में बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी), झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए), असम क्रिकेट संघ, ओडिशा क्रिकेट संघ और त्रिपुरा क्रिकेट संघ की खिलाड़ी शामिल हैं.

उत्तर-पूर्व क्षेत्र की टीम में कौन-कौन?

उत्तर-पूर्व क्षेत्र की टीम में देबस्मिता दत्ता को कप्तान बनाया गया है, जबकि नबाम यापू उपकप्तान होंगी. टीम में किरणबाला हाओरुंगबाम, लालरिनफेली पौतु, रितिसिया नोंगबेट, नजमीन खातून (विकेटकीपर), समयिता प्रधान, प्रियंका कुर्मी, विपेनी, नंदिका कुमारी, नबाम अभि, प्रणिता छेत्री, सोलिना जाबा, प्रिमुला छेत्री और रंजीता कोइजम शामिल हैं. इस टीम में मेघालय क्रिकेट संघ, अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट संघ, मणिपुर क्रिकेट संघ, मिजोरम क्रिकेट संघ, नागालैंड क्रिकेट संघ और सिक्किम क्रिकेट संघ की खिलाड़ी शामिल हैं.

शेफाली की टीम में कौन?

उत्तर क्षेत्र की टीम में शेफाली वर्मा को कप्तान बनाया गया है, जबकि श्वेता सहरावत उपकप्तान होंगी. टीम में दीया यादव, आयुषी सोनी, तानिया भाटिया (विकेटकीपर), एस. एम. सिंह, भारती रावल, बावनदीप कौर, मन्नत कश्यप, अमनदीप कौर, कोमलप्रीत कौर, अनन्या शर्मा, सोनी यादव, नज़मा और नंदिनी को भी शामिल किया गया है. इस टीम में हरियाणा क्रिकेट संघ, दिल्ली जिला क्रिकेट संघ, चंडीगढ़ क्रिकेट संघ, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ, जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ और पंजाब क्रिकेट संघ की खिलाड़ी शामिल हैं.

अनुजा पाटिल को मिली पश्चिम क्षेत्र की कमान

पश्चिम क्षेत्र की टीम में अनुजा पाटिल को कप्तान बनाया गया है, जबकि सयाली सतघरे उपकप्तान होंगी.टीम में पूनम खेमनार, धरणी थप्पेटला, तेजल हसब्निस, साइमा ठाकोर, हुमैरा काजी, इरा जाधव, किरण नवगिरे, अमृता जोसेफ, केशा पटेल, अर्शिया धारीवाल, उमेश्वरी जेठवा (विकेटकीपर), सिमरन पटेल और इशिता खले को भी शामिल किया गया है. इस टीम में महाराष्ट्र क्रिकेट संघ, मुंबई क्रिकेट संघ, बंगाल क्रिकेट संघ, गुजरात क्रिकेट संघ और सिक्किम क्रिकेट संघ की खिलाड़ी शामिल हैं.

निकी प्रसाद भी बनीं कप्तान

दक्षिण क्षेत्र की टीम में निकी प्रसाद को कप्तान बनाया गया है, जबकि सब्बिनेनी मेघना उपकप्तान होंगी. टीम में कमलिनी जी (विकेटकीपर), वृंदा दिनेश, युवश्री के, आशा सोभना, चल्लुरु प्रत्यूषा, प्रणवी चंद्रा, सहाना पवार, सयाली अनिल लोनकर, मदीवाला ममता (विकेटकीपर), सजना सजीवन, मोनिका पटेल, शबनम शकील और अनुषा सुंदरेसन शामिल हैं. इस टीम में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ, आंध्र प्रदेश क्रिकेट संघ, तमिलनाडु क्रिकेट संघ, केरल क्रिकेट संघ, हैदराबाद क्रिकेट संघ और पुडुचेरी क्रिकेट संघ की खिलाड़ी शामिल हैं.

