IND W vs AUS W: सेमीफाइनल से बाहर टीम इंडिया की शतकवीर, रिप्लेस करेगी विस्फोटक बल्लेबाज, हो गया ऐलान

WCWC 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है. 30 अक्टूबर को टीम इंडिया का सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा. इस महामुकाबले से पहले ही भारत को बड़ा झटका लगा और टीम की शतकवीर प्रतिका रावल इंजरी के चलते बाहर हो गईं. सेमीफाइनल से पहले उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान भी हो गया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 27, 2025, 08:41 PM IST
Pratika Rawal
Pratika Rawal

WCWC 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है. 30 अक्टूबर को टीम इंडिया का सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा. इस महामुकाबले से पहले ही भारत को बड़ा झटका लगा और टीम की शतकवीर प्रतिका रावल इंजरी के चलते बाहर हो गईं. सेमीफाइनल से पहले उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान भी हो गया है. प्रतिका के स्थान पर अब टीम इंडिया की एक विस्फोटक बल्लेबाज को सेमीफाइनल के लिए चुना गया है.

कौन है ये विस्फोटक बल्लेबाज?

प्रतिका रावल को रिप्लेस करने के लिए शेफाली वर्मा का नाम दिया गया था. ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की इवेंट टेक्निकल कमेटी ने भारतीय टीम में प्रतिका रावल की जगह शेफाली वर्मा को शामिल करने की मंजूरी दे दी है. रावल रविवार को बांग्लादेश के खिलाफ लीग मैच में फील्डिंग करते समय अपने दाहिने टखने में चोट लगने के कारण बाहर हो गई थीं, जिसके बाद वर्मा को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है.

कमेटी से लेनी होती है परमीशन

किसी भी खिलाड़ी को टीम में शामिल करने से पहले इवेंट टेक्निकल कमेटी की मंजूरी जरूरी होती है. ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की इवेंट टेक्निकल कमेटी में वसीम खान (चेयर, ICC जनरल मैनेजर - क्रिकेट), गौरव सक्सेना (ICC जनरल मैनेजर – इवेंट्स और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस), एबे कुरुविला (BCCI टूर्नामेंट डायरेक्टर), मेल जोन्स (इंडिपेंडेंट नॉमिनी) शामिल हैं.

कैसे चोटिल हुईं थीं प्रतिका? 

महिला वर्ल्ड कप में प्रतिका रावल शानदार फॉर्म में थीं. उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ शतकीय पारी खेलकर टीम को सेमीफाइनल का टिकट दिला दिया था. लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ हुए मुकाबले में प्रतिका इंजरी का शिकार हो गईं. वह बाउंड्री पर चौका बचाने के चक्कर में इंजर्ड हुईं और उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया था. 

