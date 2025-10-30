Advertisement
IND W vs AUS W: सेमीफाइनल में भारत की सुपर-XI, शेफाली की सरप्राइज एंट्री, विस्फोटक विकेटकीपर का भी कमबैक

IND W vs AUS W: महिला वर्ल्ड कप 2025 का दूसरे सेमीफाइनल के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने-सामने आ चुकी हैं. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. टीम इंडिया पुरानी हार का हिसाब करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और प्लेइंग-XI में तीन बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 30, 2025, 03:17 PM IST
Shafali Verma
Shafali Verma

IND W vs AUS W: महिला वर्ल्ड कप 2025 का दूसरे सेमीफाइनल के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने-सामने आ चुकी हैं. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. टीम इंडिया पुरानी हार का हिसाब करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और प्लेइंग-XI में तीन बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी लीग स्टेज मुकाबले में इंजर्ड हुईं प्रतिका रावल को शेफाली वर्मा ने रिप्लेस कर दिया है. 

हरलीन देओल ड्रॉप

भारत की शानदार ऑलराउंडर हरलीन देओल का नाम प्रतिका रावल के स्थान पर बतौर ओपनर सुनने को मिल रहा था. लेकिन उन्हें सेमीफाइनल से ड्रॉप करने का फैसला किया गया है.366 दिन बाद शेफाली वर्मा की वनडे में सरप्राइज एंट्री हुई है, ऐसे में वह इस मौके को दोनों हाथों से लपकना चाहेंगी. अभी तक के वनडे करियर में शेफाली के बल्ले से सेंचुरी देखने को नहीं मिली है. 

मंधाना पर रहेंगी नजरें 

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस महामुकाबले में सभी की नजरें स्मृति मंधाना पर होंगी. वह कंगारू टीम के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन ठोकने वाली दूसरी भारतीय बल्लेबाज हैं. मंधाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक वनडे में 996 रन ठोक चुकी हैं और उन्होंने मिताली राज के रिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया है.

भारत की प्लेइंग-XI 

शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेनुका सिंह ठाकुर.

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस

Shafali Verma

