Hindi Newsक्रिकेट

366 दिन का इंतजार... अचानक वर्ल्ड कप में चमकी विस्फोटक बल्लेबाज की किस्मत, कहा- भगवान ने कुछ..

IND W vs AUS W: महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम फाइनल से महज एक कदम दूर है, लेकिन इंजरी ने सभी की टेंशन बढ़ा रखी है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले इन फॉर्म बल्लेबाज प्रतिका रावल चोट के चलते बाहर हुईं. लेकिन उनके स्थान पर जिन ओपनर का सेलेक्शन हुआ उसकी वनडे में 366 दिन वापसी हुई है. 

 

Oct 30, 2025, 02:23 AM IST
Shafali verma
Shafali verma

IND W vs AUS W: महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम फाइनल से महज एक कदम दूर है, लेकिन इंजरी ने सभी की टेंशन बढ़ा रखी है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले इन फॉर्म बल्लेबाज प्रतिका रावल चोट के चलते बाहर हुईं. लेकिन उनके स्थान पर जिन ओपनर का सेलेक्शन हुआ उसकी वनडे में 366 दिन वापसी हुई है. इतने लंबे समय के बाद टीम की ये युवा ओपनर काफी इमोशनल नजर आईं. हालांकि, प्रतिका रावल के बाहर होने पर वह निराश हैं. 

मुंबई में होगा मुकाबला

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा. भारत में प्रतिका की इंजरी की बुरी खबर दिखी तो ऑस्ट्रेलिया की विस्फोटक कप्तान एलिसा हीली सेमीफाइनल से पहले फिट नजर आईं हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि वह सेमीफाइनल मैच में नजर आएंगी. वहीं, टीम इंडिया में प्रतिका के रिप्लेसमेंट के तौर पर शेफाली वर्मा को शामिल किया गया है. लंबे समय के बाद वनडे में वापसी के बाद वह काफी उत्साहित दिखीं. 

क्या बोलीं शेफाली वर्मा?

शेफाली वर्मा ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'एक खिलाड़ी होने के नाते प्रतिका के साथ जो हुआ, वह हमारी टीम के लिए अच्छी बात नहीं थी. कोई नहीं चाहता कि ऐसे समय पर कोई प्लेयर इस तरह से चोटिल हो. लेकिन भगवान ने मुझे कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है. मैं घरेलू क्रिकेट खेल रही थी और मैं बहुत अच्छी लय में थी. सेमीफाइनल की बात करें तो ऐसा नहीं है कि यह मेरे लिए कोई नई बात है क्योंकि मैं पहले भी सेमीफाइनल खेल चुकी हूं.'

शेफाली का जोरदार स्वागत

वर्ल्ड कप में नाम आने से पहले शेफाली राष्ट्रीय महिला टी20 में हरियाणा टीम की कप्तानी कर रही थीं. लेकिन जब उनकी टीम में एंट्री हुई तो धमाकेदार स्वाकत देखने को मिला. उन्होंने आगे कहा, 'जब मैं टीम से जुड़ी तो सभी ने मेरा दिल खोलकर स्वागत किया और मुझे काफी अच्छा महसूस हुआ. जिन भी खिलाड़ियों से मैंने बात की उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया. मैंने जिन भी खिलाड़ियों से बात की, कोच, कप्तान और यहां तक कि स्मृति दीदी, सभी ने कहा कि मुझे अपना नेचुरल गेम खेलना है.'

