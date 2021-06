Shafali Verma की उम्र को 11 साल ज्यादा बताया, फैंस ने लगा दी Broadcasters की क्लास

नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Indian Women Cricket Team) की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (Shafali Verma) ने बेहद कम उम्र में इतिहास रच दिया, लेकिन टीवी ब्रॉडकास्टर ने इस मौके पर ऐसी गलती कर दी जो उनके फैंस को नागवार गुजरी.

शेफाली ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड

शेफाली वर्मा (Shafali Verma) 27 जून 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया. इसके साथ ही वो सभी फॉर्मेट्स में डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर बन गईं, शेफाली ने महज 17 साल 150 दिन की उम्र में ये मुकाम हासिल किया.

A proud moment for our thunderbolt @TheShafaliVerma as she is presented with #TeamIndia 131 from captain @M_Raj03. Here's hoping she has a smashing debut #ENGvIND pic.twitter.com/ZsmL9Jb68Y — BCCI Women (@BCCIWomen) June 27, 2021

फैंस ने लगाई ब्रॉडकास्टर्स की क्लास

शेफाली वर्मा (Shafali Verma) जब बैटिंग करने के लिए पिच पर आईं तो टीवी ब्रॉडकास्टर ने उनकी उम्र को 17 की जगह 28 बताया. इंग्लैंड में स्काई स्पोर्ट्स और भारत में सोनी टेन चैनल इस मैच का प्रसारण कर रहे हैं. फैंस ने इन चैनल्स के जमकर मजे लिए हैं, कई लोग तो आंकड़े देखकर हैरान रह गए.

Look at the age of Shafali verma, 28?? Google uncle says just 17 years #ENGvIND pic.twitter.com/48RsrPnpXw — PriyaAddict (@impriyafan) June 27, 2021

.@SkyCricket - on the screen it said Shafali Verma was 28. She’s only 17 and it’s pure madness that someone can be so good so young — Women's Cricket Chat (@WCricketChat) June 27, 2021

Shafali Verma age 28? #ENGWvINDW — Troy Rodríguez (@begoodpeopleof) June 27, 2021

@SonyTen1HD1 in today’s 1st odi match between india women & eng women …you showed shafali verma age as 28…and commentator mentioned that ..please correct it she is just 17 years old great Indian talent … — srinivas.rohit (@RohitSeena45) June 27, 2021

Shafali Verma's age is 17 but how they showed 28 @BCCIWomen#ENGWvINDW pic.twitter.com/qRG0ro9pjN — Ayush Prajapati (@Ayush19061) June 27, 2021

What is Shafali Verma's age, just saw 28 on TV?

Isn't she only 17 as of now? — Kriti Bindra (@bindra_kriti) June 27, 2021

Sony people are drunk or what Showing Shafali's age as 28 — Udit (@udit_buch) June 27, 2021

Shafali's age has shown 28!!! What is this!#ENGvIND — Ritwika Dhar (@RituD307) June 27, 2021

Lol wait that introduction is saying age of shafali is 28 — Pratham (@pratham_padu) June 27, 2021