Advertisement
trendingNow13024283
Hindi Newsक्रिकेट

'दूसरी जर्सी अजीब...', आंद्रे रसेल ने IPL से लिया संन्यास तो भावुक हुए शाहरुख खान, यूं कही दिल की बात

Andre Russell Shah Rukh Khan: वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से संन्यास ले लिया. कोलकाता नाइटराइडर्स द्वारा रिटेन नहीं किए जाने के बाद वह मिनी ऑक्शन में आने वाले थे, लेकिन रसेल ने सबको चौंकाते हुए रिटायरमेंट का ही ऐलान कर दिया. वह किसी और टीम के लिए अब इस टूर्नामेंट में नहीं खेलना चाहते हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 30, 2025, 08:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'दूसरी जर्सी अजीब...', आंद्रे रसेल ने IPL से लिया संन्यास तो भावुक हुए शाहरुख खान, यूं कही दिल की बात

Andre Russell Shah Rukh Khan: वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से संन्यास ले लिया. कोलकाता नाइटराइडर्स द्वारा रिटेन नहीं किए जाने के बाद वह मिनी ऑक्शन में आने वाले थे, लेकिन रसेल ने सबको चौंकाते हुए रिटायरमेंट का ही ऐलान कर दिया. वह किसी और टीम के लिए अब इस टूर्नामेंट में नहीं खेलना चाहते हैं. उन्होंने ऑक्शन में किसी अन्य टीम से खरीदे जाने की जगह संन्यास लेना ही बेहतर समझा. रिटायर होने के बाद इस खूंखार क्रिकेटर ने एक नई पारी की शुरुआत की है.

शाहरुख खान ने क्या लिखा?

रसेल को केकेआर में दूसरी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है. वह आगामी सीजन के लिए टीम के पावर कोच बन गए हैं. उनके संन्यास लेने के बाद फ्रैंचाइजी के सह-मालिक शाहरुख खान ने रसेल के लिए इमोशनल पोस्ट किया. उन्होंने दूसरी भूमिका में उनका स्वागत भी किया. शाहरुख ने एक्स पर लिखा, ''शानदार यादों के लिए धन्यवाद, आंद्रे. हमारे शानदार योद्धा. केकेआर में आपका योगदान यादगार है. एक खिलाड़ी के तौर पर आपकी शानदार यात्रा का एक और चैप्टर. पावर कोच, हमारे बैंगनी और सुनहरे रंग के लड़कों को ज्ञान, ताकत देते हुए. हां, कोई भी दूसरी जर्सी आप पर अजीब लगेगी, मेरे दोस्त. जिंदगी भर के लिए मसल रसेल. लव यू, टीम और खेल से प्यार करने वाले सभी लोगों की तरफ से.''

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

2014 से कोलकाता के साथ रसेल

केकेआर ने आंद्रे रसेल को पावर कोच के रूप में नियुक्त किया है. आंद्रे रसेल के आईपीएल करियर का अधिकांश समय केकेआर के लिए खेलते हुए बीता है. रसेल ने 2012 में आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए डेब्यू किया था. वह 2013 तक इस टीम के साथ रहे. इसके बाद 2014 से 2025 तक लगातार वह केकेआर का हिस्सा रहे. इस दौरान केकेआर ने 2014 और 2024 में खिताब जीता.

ये भी पढ़ें: विराट कोहली का बढ़ता वर्चस्व... सचिन तेंदुलकर-डेविड वॉर्नर के रिकॉर्ड को तोड़ा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बने बादशाह

आंद्रे रसेल का धांसू रिकॉर्ड

2014 से 2025 के बीच रसेल ने केकेआर के लिए 133 मैच खेले. इस दौरान 12 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने कुल 2,593 रन बनाए और 122 विकेट लिए. रसेल अपनी पावर हिटिंग के लिए मशहूर रहे, लेकिन बतौर गेंदबाज भी उनके आंकड़े शानदार हैं. रसेल के ओवरऑल आईपीएल करियर पर नजर डालें तो 140 मैचों में 174.18 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 2,651 रन बनाए हैं. उनके नाम 123 विकेट हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
parliament session 2025
विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
Dr. Subhash Chandra
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
Bus accident
दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल
Faisal Patel
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल
हिसार के परिवार का बेटा कैसे बना भारत का मीडिया मुगल... डॉ. सुभाष चंद्रा की कहानी
Dr. Subhash Chandra
हिसार के परिवार का बेटा कैसे बना भारत का मीडिया मुगल... डॉ. सुभाष चंद्रा की कहानी
सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट
Air hostess molestation case
सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट
'बाबरी के लिए जिहाद होगा, TMC छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा...', हुमायूं कबीर का ऐलान
6 december babri masjid
'बाबरी के लिए जिहाद होगा, TMC छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा...', हुमायूं कबीर का ऐलान
वोट के लिए देश की तिजोरी खाली! पूर्व RBI गवर्नर की खरी-खरी: फ्री स्कीम्स से निवेश ठप
Freebies Promises
वोट के लिए देश की तिजोरी खाली! पूर्व RBI गवर्नर की खरी-खरी: फ्री स्कीम्स से निवेश ठप
बांग्लादेशी डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ, पूर्व PM को विदेश ले जाने की तैयारियां तेज
bangladesh
बांग्लादेशी डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ, पूर्व PM को विदेश ले जाने की तैयारियां तेज
अन्याय को नहीं करेंगे बर्दाश्त... शिंदे की पुलिस को चेतावनी; फडणवीस पर साधा निशाना
Maharashtra
अन्याय को नहीं करेंगे बर्दाश्त... शिंदे की पुलिस को चेतावनी; फडणवीस पर साधा निशाना