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Hindi Newsक्रिकेटVIDEO: KKR की हालत पतली... बीच मैच में शाहरुख खान ने CEO के साथ की स्पेशल मीटिंग, सोशल मीडिया पर वायरल

VIDEO: KKR की हालत पतली... बीच मैच में शाहरुख खान ने CEO के साथ की स्पेशल मीटिंग, सोशल मीडिया पर वायरल

IPL 2026: आईपीएल 2026 में 12वां मुकाबला कोलकाता नाईट राइडर्स और पंजाब किंग्स की टीमें मैदान में उतरीं. मुकाबला भले ही बारिश की भेंट चढ़ गया और दोनों टीमों को एक-एक पाइंट मिला, लेकिन पंजाब किंग्स का पलड़ा भारी था. शुरुआत में 2 विकेट गिरते ही शाहरुख खान ने बीच मैच में CEO के साथ स्पेशल मीटिंग की. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 07, 2026, 06:48 AM IST
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शाहरुख खान ने की स्पेशल मीटिंग. KKR vs PBKS (BCCI)
शाहरुख खान ने की स्पेशल मीटिंग. KKR vs PBKS (BCCI)

IPL 2026: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की हालत पतली है, उसी तरह हाल केकेआर के भी बेहाल हो चुके हैं. 12वां मुकाबला कोलकाता नाईट राइडर्स और पंजाब किंग्स की टीमों के बीच था. मुकाबला भले ही बारिश की भेंट चढ़ गया और दोनों टीमों को एक-एक पाइंट मिला, लेकिन पंजाब किंग्स का पलड़ा भारी नजर आ रहा था. मैच में केकेआर के मालिक शाहरुख खान भी नजर आए. लेकिन केकेआर की हालत उनसे देखी नहीं गई और उन्होंने 2 विकेट गिरते ही बीच मैच में CEO के साथ स्पेशल मीटिंग की. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. 

8वें नंबर पर KKR

कोलकाता की टीम पाइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर है. पिछले दोनों मुकाबलों में केकेआर को करारी हार का सामना करना पड़ा है. पहले मुंबई इंडियंस की टीम ने हराया था, उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने मात दे दी. अब पंजाब किंग्स के खिलाफ भी केकेआर के हार के लक्षण नजर आ रहे थे, लेकिन बारिश टीम के लिए वरदान साबित हुई. बारिश के चलते मैच रद्द हुआ और दोनों टीमों को 1-1 पाइंट मिले. 

ग्रीन और फिन एलन हुए थे आउट

पंजाब किंग्स और केकेआर के बीच मुकाबला महज 22 गेंद का हुआ. केकेआर ने इन 22 गेंद में कैमरन ग्रीन और फिन एलन का विकेट गंवाया. दोनों बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए. 25 रन पर 2 विकेट थे और बारिश के चलते मैच रुका. इस दौरान कैमरे में शाहरुख खान को KKR के CEO वेंकी मैसूर के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया. जब विज़ुअल्स में शाहरुख और वेंकी को दिखाया गया, जिसमें शाहरुख खान मैदान की तरफ इशारा भी कर रहे थे. स्टार स्पोर्ट्स के कमेंटेटर ने कहा, 'बॉलीवुड के बादशाह, KKR के मालिक शाहरुख खान, KKR के CEO वेंकी मैसूर के साथ गहरी बातचीत कर रहे हैं.'

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KKR का अहम खिलाड़ी चोटिल

टॉस जीतने के बाद, रहाणे ने बताया कि पिछले मैच के दौरान कैच लेते समय वरुण चक्रवर्ती चोटिल हो गए थे. जिससे केकेआर को एक और झटका लगा. रहाणे ने कहा, 'हम पहले बल्लेबाजी करेंगे. यह एक अच्छी पिच लग रही है, थोड़ी सूखी तरफ है, लेकिन यह बहुत अच्छी पिच है, जिस पर घास भी थोड़ी कम है. यह सब उस विश्वास और आत्मविश्वास के बारे में है. दो बदलाव किए गए हैं, जो मजबूरी में करने पड़े. पिछले मैच में कैच लेते समय वरुण चक्रवर्ती चोटिल हो गए थे और नरेन नहीं खेल रहे हैं. पॉवेल और सैनी टीम में आए हैं.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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