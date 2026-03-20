किस्मत की मार या प्लानिंग खराब.. करोड़ों लुटाकर भी KKR की IPL में लग जाएगी 'लंका', पूर्व क्रिकेटर ने गिनाईं कमजोरियां

आईपीएल 2026 के आगाज में महज 7 दिन का समय बचा है. 28 मार्च से इस टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा. लेकिन सीजन की शुरुआत से पहले ही केकेआर की टेंशन दोगुनी बढ़ चुकी है. पूर्व क्रिकेटर ने केकेआर की गलतियां चुन-चुनकर जगजाहिर कर दी हैं. साथ ही अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
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आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है और सभी टीमों ने मेगा इवेंट के लिए कमर कस ली है. सभी टीमें तैयारी में जुटी दिख रही हैं, लेकिन टूर्नामेंट से पहले ही केकेआर की लंका लग चुकी है. चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व बल्लेबाज एस बद्रीनाथ ने IPL 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की चुन-चुनकर कमजोरियां जगजाहिर कर दी हैं. उन्होंने कप्तान अजिंक्य रहाणे को टीम की 'कमज़ोर कड़ी' बताया.
बद्रीनाथ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'अजिंक्य रहाणे यकीनन एक कमजोरी हैं. उनकी कप्तानी ही अपने आप में एक कमजोर कड़ी है. उनके सारे बड़े निवेश गलत साबित हुए हैं. उन्होंने हर्षित राणा पर भरोसा किया और उन पर पैसे लगाए, लेकिन वह अब बाहर हो गए हैं. पथिराना एक बहुत बड़ी साइनिंग थे और अब उनके खेलने पर भी शक है. मुस्तफिज़ुर एक और बड़ा निवेश थे और वह भी बाहर हो गए हैं. उन्होंने कई महंगे फैसले लिए हैं, क्योंकि उनके अधिकतर बड़े निवेशों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.'
उन्होंने KKR की कैमरन ग्रीन की महंगी साइनिंग पर भी सवाल खड़ा किया. वह सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी थे जिन्हें रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा गया था. उन्होंने कहा, 'आपने उन्हें 25.20 करोड़ रुपये में साइन किया है, और वह पूरी तरह से फॉर्म से बाहर हैं. T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था. कैमरन ग्रीन को इतनी बड़ी रकम सिर्फ़ उनके नाम की चर्चा की वजह से मिली. वह इतनी बड़ी रकम के लायक नहीं हैं.'
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उन्होंने आगे कहा, 'क्या ग्रीन ने IPL में अकेले दम पर कुछ भी खास किया है? ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के नाम की हमेशा बहुत चर्चा होती है और उन्हें इसका फायदा मिला. मेरा मानना है कि KKR का यह एक गलत कदम था.' हालांकि, रहाणे का पिछला सीजन काफी अच्छा रहा था. वह KKR के लिए टॉप स्कोरर थे. उन्होंने 13 मैचों में 35.45 की औसत और 147.73 के स्ट्राइक रेट से कुल 390 रन बनाए थे.