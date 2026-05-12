PSL 'कांड' महीनेभर बाद ही शाहीन ने दोहराई नापाक हरकत, अब टेस्ट क्रिकेट में की बॉल टेम्परिंग, देखें वीडियो

पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज शाहीन अफरीदी अपनी हरकतों को लेकर चर्चा में हैं. पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के दौरान गेंद से छेड़छाड़ का मुद्दा थमा ही था कि एक बार फिर उन्होंने वही गलती दोहराई है. पीएसएल में अंपायर ने उन्हें इस हरकत के लिए टोका भी था. अब बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में उनका एक वीडियो फिर सामने आया है. ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें पहला टेस्ट खेल रही हैं. इस मैच के चौथे दिन ये विवादित लम्हा चर्चा में आ गया.

स्पाइक्स के नीचे दबाई गेंद

बांग्लादेश की दूसरी पारी के दौरान शाहीन ने अपने जूतों के स्पाइक्स (कीलों) के नीचे गेंद दबाते हुए देखा गया. मैदान पर मौजूद अंपायर ने तुरंत इस हरकत को भांप लिया. अफरीदी से गेंद ले ली और उसकी स्थिति का बारीकी से मुआयना किया. हालांकि, गेंद की जाँच करने के बाद अंपायर को उसमें कुछ भी असामान्य नहीं मिला और उन्होंने गेंद अफरीदी को वापस लौटा दी, जिससे उन्हें अपना ओवर पूरा करने की अनुमति मिल गई.

क्या है मैच का हाल?

बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 413 रन बनाए थे और पाकिस्तान को 386 रनों पर ऑल आउट करने के बाद दूसरी पारी में अपनी बढ़त को और मज़बूत किया. चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक, बांग्लादेश का स्कोर 152/3 था और उसके पास 179 रनों की बढ़त थी। कप्तान नजमुल हुसैन शांतो 58 रनों पर नाबाद रहे. उनके साथ मुशफिकुर रहीम 16 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, जब दिन का खेल समाप्त हुआ.

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बांग्लादेश ने बनाई 179 रन की बढ़त

दूसरी पारी में भी बांग्लादेश की टीम शुरुआत कर चुकी है. बांग्लादेश ने दूसरी पारी में अपने ओपनर्स को जल्दी खो दिया था. मोमिनुल ने 56 रन बनाए और नजमुल हसन शांतो का साथ दिया शांतो ने चौथे दिन का खेल 152 पर खत्म किया और 58 रन पर नाबाद हैं. मोमिनुल ने टेस्ट क्रिकेट में 5,000 रनों का मील का पत्थर भी पार कर लिया था. बांग्लादेश ने फिलहाल मैच में पकड़ बना रखी है.