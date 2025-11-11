'मुझमें अहंकार नहीं..' रिजवान की बर्खास्तगी पर शाहीन अफरीदी का बड़ा बयान, बताई कप्तानी की इनसाइड स्टोरी

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी में खेला जा रहा है. इस दौरान सभी की नजरें टीम के नए कप्तान शाहीन अफरीदी पर हैं. एशिया कप 2025 के बाद कप्तानी में उथल-पुथल देखने को मिली थी. अफरीदी ने कप्तानी के झोल की इनसाइड स्टोरी फैंस के सामने रख दी है. साल की शुरुआत में शाहीन टीम के कप्तान थे लेकिन एक सीरीज के बाद उन्हें पद से हटाया गया था. जिसके बाद भारी बवाल देखने को मिला और टीम दो गुटों में बंट चुकी थी. एक गुट में शाहीन थे तो दूसरे में बाबर-रिजवान देखने को मिलते थे. अब मैनेजमेंट ने एक बार फिर शाहीन को कप्तान चुना है.

रिजवान की गई कप्तानी

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान इन दिनों बेहद खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. करियर का ग्राफ डाउन हुआ और रिजवान के हाथ से कप्तानी भी गई. अब अफरीदी ने पाकिस्तान टीम की कप्तानी को लेकर अपने विचार खुले तौर पर पेश किए हैं. अफरीदी ने सोमवार को बताया कि उन्होंने कप्तानी तभी स्वीकार की जब पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान से बात हुई, जिन्होंने स्वेच्छा से यह पद छोड़ दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले अफरीदी?

श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले से पहले अफरीदी ने मीडिया से कहा, 'मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से यह ज़िम्मेदारी रिजवान से बात करने के बाद ली. रिजवान ही एकमात्र व्यक्ति थे जिनसे मैंने बात की और मैंने उनसे पूछा कि मेरे कप्तानी स्वीकार करने के बारे में उन्हें कैसा लगता है. रिजवान एक अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने खुद ही तय किया कि वह मेरे लिए रास्ता बनाएंगे, और इसी तरह सब कुछ हुआ.'

रिजवान अच्छें इंसान- अफरीदी

अफरीदी ने आगे कहा, 'मुझमें कोई अहंकार नहीं है और मैं सलाह के लिए सभी से बात करता हूं, यहां तक ​​कि हमारे पूर्व कप्तानों से भी। मैं अतीत में हुई बातों पर ध्यान नहीं देता. अगर आप एक टीम के तौर पर बेहतर होना चाहते हैं तो हर किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी. आप यह नहीं कह सकते कि बाबर, रिज़वान या फखर यह करेंगे, हमें एक टीम के तौर पर अच्छा प्रदर्शन करना होगा और जिम्मेदारी लेनी होगी.'

ये भी पढे़ं.. IPL Trade News: रवींद्र जडेजा के साथ सैम करन पर क्यों अड़ा राजस्थान रॉयल्स, पूरी हो पाएगी इस धाकड़ ऑलराउंडर की कमी?

उन्होंने आगे कहा, 'जहां तक ​​रिज़वान की बात है, वह 2023 से वन-डे में पाकिस्तान के टॉप स्कोरर हैं. हम उन खिलाड़ियों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो फॉर्म में नहीं हैं ताकि वे आने वाले मैचों में अच्छा कर सकें. जहां तक ​​रिजवान की बात है, वह 2023 से वन-डे में पाकिस्तान के टॉप स्कोरर हैं. हम उन खिलाड़ियों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो फॉर्म में नहीं हैं ताकि वे आने वाले मैचों में अच्छा कर सकें. बाबर एक या दो मैचों में चूक सकते हैं लेकिन वह अच्छी फॉर्म में हैं और मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही शतक बनाएंगे.'