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Hindi Newsक्रिकेटएक पोस्ट से बुरे फंसे अफरीदी... US-Iran WAR से खास कनेक्शन, क्या लगेगा 2 करोड़ का जुर्माना?

एक पोस्ट से बुरे फंसे अफरीदी... US-Iran WAR से खास कनेक्शन, क्या लगेगा 2 करोड़ का जुर्माना?

पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज शाहीन अफरीदी अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं. बॉल टेम्परिंग का मुद्दा थमा ही था कि उन्होंने एक बार फिर पैर पर कुल्हाड़ी मार ली. अफरीदी ने कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अब 2 करोड़ रुपये जुर्माने के सवाल से घिर चुके हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 10, 2026, 12:37 PM IST
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Shaheen Afridi (X)
Shaheen Afridi (X)

पीएसएल के बीच विवाद पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज शाहीन अफरीदी का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं. शाहीन का नाम हाल ही में बॉल टेम्परिंग और होटल रूम 'कांड' वाले विवाद में आया था. ये मुद्दा थमा ही था कि एक और विवाद शाहीन अफरीदी के पास चलकर आ गया है. शाहीन ने यूएस-ईरान जंग को लेकर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया कि लोग उनपर जुर्माने की डिमांड करने लग गए हैं. उनकी तुलना नसीम शाह वाली गलती से की जा रही है, जिनपर 2 करोड़ का जुर्माना ठोका गया था. 

अफरीदी लिखा ये पोस्ट?

शाहीन अफरीदी ने US-ईरान संघर्ष में सीजफायर (युद्धविराम) कराने में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की थी. सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत ही उनकी तुलना उनके साथी खिलाड़ी नसीम शाह से कर दी और यह सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) शाहीन पर कोई राजनीतिक बयान देने के लिए जुर्माना लगाएगा.

नसीम शाह पर क्यों लगा था जुर्माना?

नसीम पर हाल ही में 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना ठोका गया था. नसीम शाह ने पंजाब की मुख्यमंत्री और पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की आलोचना की थी. पीएसएल के उद्घाटन समारोह में मरियम शामिल हुई थीं और उनका जोरदार स्वागत हुआ. इसपर नसीम शाह के अकाउंट से पोस्ट हुआ कि उनके साथ महारानी जैसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है. भले ही पोस्ट डिलीट हो गई, लेकिन राजनीतिक मामलों पर पोस्ट और नियमों के उल्लंघन के चलते नसीम शाह पर जुर्माना ठोका गया था.

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शाहीन का पोस्ट

शाहीन ने पोस्ट किया, 'दुनिया में शांति और भलाई के लिए पाकिस्तान को आगे बढ़ते देखकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है. हमारे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बातचीत और स्थिरता को बढ़ावा देते देखना सचमुच उत्साहजनक है. सीजफायर हमेशा इंसानियत की जीत होती है, और पाकिस्तान उम्मीद, एकता और हमेशा बनी रहने वाली शांति की राह दिखा रहा है. मैं एक गर्वित पाकिस्तानी हूं. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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