Advertisement
trendingNow12940497
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs PAK Final: जोकरपंती से बाज नहीं आए हारिस-अफरीदी, पहले किए थे जेट इशारे, अब राष्ट्रगान पर की घिनौनी करतूत

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 फाइनल में भी पाकिस्तान टीम अपनी घिनौनी करतूत से बाज नहीं आ रहा है. पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ पिछले मैच में कंट्रोवर्सी से चर्चा में थे. अब उन्होंने फाइनल में भी घिनौनी हरकत की है. 
 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 28, 2025, 09:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India vs Pakistan
India vs Pakistan

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 फाइनल में भी पाकिस्तान टीम अपनी घिनौनी करतूत से बाज नहीं आ रहा है. पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ पिछले मैच में कंट्रोवर्सी से चर्चा में थे. अब उन्होंने फाइनल में भी घिनौनी हरकत की है. सुपर-4 के मुकाबले में अभिषेक और शुभमन गिल से हारिस रऊफ और अभिषेक शर्मा की कहासुनी देखने को मिली थी. 

हारिस ने किए थे विवादित इशारे

हारिस रऊफ ने पिछले मैच में विवादित इशारे कर बखेड़ा खड़ा किया था. उस दौरान उन्होंने पहलगाम के बाद हुए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में भारतीय प्लेन क्रैश के फर्जी इशारों से फैंस को चिड़ाने का प्रयास किया था. जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया. अब फाइनल में भी हारिस और अफरीदी ने भारतीय राष्ट्रगान का अपमान किया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

राष्ट्रगान का किया अपमान

एशिया कप 2025 के फाइनल में एक और तूफान आ गया जब पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने भारतीय राष्ट्रगान का अपमान किया. दोनों टीमें राष्ट्रगान के लिए कतार में खड़ी थीं. पहले पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजा, उसके बाद भारत का. प्रोटोकॉल के अनुसार दोनों टीमों के खिलाड़ी जहाँ सावधान खड़े थे, वहीं कैमरों ने शाहीन और हारिस को भारत के राष्ट्रगान के दौरान बातचीत करते हुए कैद कर लिया.यह हरकत तेजी से वायरल हो गई और इसे "अपमानजनक" करार दिया गया.

ये भी पढ़ें.. IND vs PAK: भारत के 'राफेल' बुमराह... हारिस के विकेट पर 'प्लेन क्रैश' सेलीब्रेशन, गूंज उठा दुबई का मैदान

फाइनल में नया ड्रामा

फाइनल में नया ड्रामा देखने को मिला. हैंडशेक बॉयकॉट बरकरार रहा, लेकिन फील्ड पर भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में ऑन फील्ड दो ब्रॉडकास्टर देखने को मिले. रवि शास्त्री ने सूर्यकुमार यादव से बात की जबकि सलमान से बात करने के लिए वकार यूनिस उतरे. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. भारतीय स्पिनर्स के सामने पाकिस्तान टीम फुस्स नजर आई. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

India Vs Pakistan Final

Trending news

भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
India Interesting Facts
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
weather update
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
Karur Stampede
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
amit shah
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
Tamil Nadu Stampede
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
Rahul Gandhi
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
Karur Stampede
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
Zubeen Garg
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
;