IND vs PAK Final: जोकरपंती से बाज नहीं आए हारिस-अफरीदी, पहले किए थे जेट इशारे, अब राष्ट्रगान पर की घिनौनी करतूत

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 फाइनल में भी पाकिस्तान टीम अपनी घिनौनी करतूत से बाज नहीं आ रहा है. पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ पिछले मैच में कंट्रोवर्सी से चर्चा में थे. अब उन्होंने फाइनल में भी घिनौनी हरकत की है. सुपर-4 के मुकाबले में अभिषेक और शुभमन गिल से हारिस रऊफ और अभिषेक शर्मा की कहासुनी देखने को मिली थी.

हारिस ने किए थे विवादित इशारे

हारिस रऊफ ने पिछले मैच में विवादित इशारे कर बखेड़ा खड़ा किया था. उस दौरान उन्होंने पहलगाम के बाद हुए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में भारतीय प्लेन क्रैश के फर्जी इशारों से फैंस को चिड़ाने का प्रयास किया था. जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया. अब फाइनल में भी हारिस और अफरीदी ने भारतीय राष्ट्रगान का अपमान किया है.

राष्ट्रगान का किया अपमान

एशिया कप 2025 के फाइनल में एक और तूफान आ गया जब पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने भारतीय राष्ट्रगान का अपमान किया. दोनों टीमें राष्ट्रगान के लिए कतार में खड़ी थीं. पहले पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजा, उसके बाद भारत का. प्रोटोकॉल के अनुसार दोनों टीमों के खिलाड़ी जहाँ सावधान खड़े थे, वहीं कैमरों ने शाहीन और हारिस को भारत के राष्ट्रगान के दौरान बातचीत करते हुए कैद कर लिया.यह हरकत तेजी से वायरल हो गई और इसे "अपमानजनक" करार दिया गया.

फाइनल में नया ड्रामा

फाइनल में नया ड्रामा देखने को मिला. हैंडशेक बॉयकॉट बरकरार रहा, लेकिन फील्ड पर भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में ऑन फील्ड दो ब्रॉडकास्टर देखने को मिले. रवि शास्त्री ने सूर्यकुमार यादव से बात की जबकि सलमान से बात करने के लिए वकार यूनिस उतरे. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. भारतीय स्पिनर्स के सामने पाकिस्तान टीम फुस्स नजर आई.