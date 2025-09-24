फाइनल में देखेंगे... बार-बार पिटकर भी बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान! शाहीन अफरीदी ने सूर्यकुमार को दिया ओपन चैलेंज

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम एशिया कप में हफ्तेभर के अंदर पाकिस्तान को दो बार धूल चटा चुकी है. बावजूद इसके पाकिस्तानी खिलाड़ियों की अकड़ कम नहीं हो रही. भारत ने पाकिस्तान को सुपर-4 के मुकाबले में 6 विकेट से पटखनी दी थी. मैच के सूर्यकुमार यादव ने एक बयान में कहा कि भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत को राइवलरी नहीं माना जाना चाहिए. उनके इस बयान पर पाक पेसर शाहीन अफरीदी का रिएक्शन आया है.

सूर्या के बयान पर अफरीदी का रिएक्शन

सूर्यकुमार यादव ने एक वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर कहा था, 'सर, मेरा अनुरोध है कि हम भारत-पाकिस्तान मैचों को राइवलरी कहना बंद कर दें. राइवलरी तब होती है जब मुकाबला कांटे का हो - जैसे 15 मैचों के बाद 8-7 का. यहां तो 13-1 (12-3) या कुछ ऐसा ही है. यह तो कोई मुकाबला ही नहीं है.' शाहीन अफरीदी ने सूर्यकुमार यादव के इस बयान पर अब कहा कि यह बहस तभी सुलझेगी जब दोनों टीमें फाइनल में फिर से भिड़ेंगी. अफरीदी ने यह भी कहा कि वो यहां एशिया कप जीतने आए हैं और उसी पर पूरा फोकस भी है.

'फाइनल में देखेंगे...'

अफरीदी ने बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी सुपर-4 मैच और फाइनल में पहुंचने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले कहा, 'उसे (सूर्यकुमार) जो कहना है कहने दो. उसका अपना नजरिया है. अभी न तो वे और न ही हम फाइनल में पहुंचे हैं. अगर हम वहां पहुंचते हैं, तो देखेंगे. हम यहां एशिया कप खेलने और जीतने आए हैं, और हमारा ध्यान इसी पर रहेगा.'

फाइनल में हो सकती है भारत-पाकिस्तान की टक्कर

इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर होने की संभावना है. अगर ऐसा हुआ तो यह दोनों टीमों के बीच एशिया कप 2025 में तीसरी भिड़ंत होगी. अब तक हुए दो मुकाबलों में भारतीय टीम ने जीत का परचम लहराया है. पाकिस्तान को फाइनल में जगह बनाने के लिए अपने बचे मुकाबले में बांग्लादेश को हर हाल में हराना होगा. वहीं, भारतीय टीम अपने दूसरे सुपर-4 मैच में बांग्लादेश को हराते ही फाइनल में जगह पक्की कर लेगी.