शाहीन अफरीदी ने बुमराह को पछाड़ा... 2 विकेट लेकर के साथ मारी उछाल, नंबर-1 पर कौन?
Hindi Newsक्रिकेट

शाहीन अफरीदी ने बुमराह को पछाड़ा... 2 विकेट लेकर के साथ मारी उछाल, नंबर-1 पर कौन?

Shaheen Afridi: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की. इस मुकाबले में पाकिस्तान ने 39 रन से जीत दर्ज की. शाहीन ने 2 विकेट झटके और टी20 की एक रिकॉर्डलिस्ट में टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पछाड़ दिया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 30, 2025, 11:48 PM IST
Shaheen Afridi
Shaheen Afridi

Shaheen Afridi: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की. इस मुकाबले में पाकिस्तान ने 39 रन से जीत दर्ज की. शाहीन ने 2 विकेट झटके और टी20 की एक रिकॉर्डलिस्ट में टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पछाड़ दिया है. टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अब अफरीदी का नाम 38वें नंबर पर आ गया है.

अफरीदी ने झटके 2 विकेट

अफरीदी ने अपने तेज़ गेंदबाजी स्पेल में अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जदरान (9) और स्पिनर मुजीब उर रहमान (4) को पवेलियन का रास्ता दिखाया. टी20 फॉर्मेट में अफरीदी के नाम कुल विकेट 314 हो गए हैं. उन्होंने ये आंकड़ा 225 मैचों में हासिल किया है. बात करें बुमराह की तो उन्होंने 245 मैचों में 313 विकेट हैं. अफरीदी से ऊपर पाकिस्तान के हारिस रऊफ, हसन अली और शाहिद अफरीदी भी शामिल हैं. 

कप्तान की शानदार फॉर्म

सलमान अली आगा ने 36 गेंद में 53 रन की शानदार पारी खेली. हालांकि, पाकिस्तान ने 83 अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था. हालांकि, जैसे-तैसे पाकिस्तान की टीम 183 रनों के स्कोर तक पहुंची. अफगानिस्तान की टीम भी रेस में बनी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने मैच का रुख पलट दिया. अफरीदी ने 21 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए.

नंबर-1 पर कौन?

इस लिस्ट में पहले स्थान पर राशिद खान हैं. राशिद ने 488 टी20 मैच अभी तक खेले हैं. इन मुकाबलों में उन्होंने 661 विकेट झटके. ये आंकड़ा उन्होंने अपने 2015 से 2025 तक के करियर में हासिल किया है. उन्होंने अभी तक टी20 क्रिकेट में 11,146 गेंदे फेंकी हैं. उन्होंने डीजे ब्रावो को पछाड़ा था जिनके नाम 631 रन दर्ज हैं. 

