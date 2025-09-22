'शाहीन अफरीदी को एक महीने तक...', पाकिस्तानी हिन्दू क्रिकेटर ने जले पर छिड़का नमक, PAK की हार पर दिया ऐसा रिएक्शन

भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन अफरीदी विकेट को तरसते नजर आए. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया की सलाह है कि शाहीन अफरीदी को तरोताजा होने के लिए क्रिकेट से एक महीने का ब्रेक लेना चाहिए. इस तेज गेंदबाज ने रविवार को भारत के खिलाफ 3.5 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 40 रन लुटाए, लेकिन एक भी बल्लेबाज को अपना शिकार नहीं बना सके.

दानिश कनेरिया का बड़ा बयान

दानिश कनेरिया के मुताबिक इस तेज गेंदबाज को तीनों फॉर्मेट में नहीं खेलना चाहिए. उन्हें अपनी गेंदबाजी पर फोकस करने के लिए एक या दो फॉर्मेट से बाहर रहना चाहिए. कनेरिया ने कहा, 'उम्र एक बात है, लेकिन पीसीबी उन्हें तीनों फॉर्मेट में नहीं खिला सकता. उन्हें तय करना होगा कि वह किस फॉर्मेट में खेलेंगे. मुझे लगता है कि उन्हें फैसला लेना चाहिए. उन्हें कहना चाहिए कि वह सिर्फ टी20 और वनडे खेलेंगे. उन्हें टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वह उस फॉर्मेट में कुछ खास नहीं करते.'

शाहीन अफरीदी को एक महीने का ब्रेक दो

पाकिस्तानी हिन्दू क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने कहा, 'मुझे लगता है कि शाहीन अफरीदी को क्रिकेट से एक महीने का ब्रेक लेना चाहिए. वह छुट्टी पर जाएं, आराम करें और वापस आएं. वह थोड़े फीके पड़ गए हैं. मुझे लगता है कि उन्हें एक ब्रेक की जरूरत है. शायद कुछ महीनों के ब्रेक की जरूरत है. अगर आप बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, तो आप नीरस हो जाते हैं. वापसी के लिए आपको एक ब्रेक की जरूरत होती है.'

भारत ने पाकिस्तान को रौंदा

भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. पाकिस्तान की टीम ने 20 ओवरों के खेल में 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए. पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों में 58 रन की पारी खेली. भारत की तरफ से शिवम दुबे ने सर्वाधिक 2 विकेट निकाले. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 18.5 ओवरों में 6 विकेट शेष रहते जीत दर्ज कर ली. अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों में 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 74 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 28 गेंदों में 47 रन की पारी खेली.