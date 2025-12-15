हाथ में बॉल पकड़ शाहीन अफरीदी ने BBL में ये क्या 'गुनाह' कर दिया? अंपायर ने छीन ली गेंद, शर्मसार हुआ पाकिस्तान

Shaheen Afridi BBL: ऑस्ट्रेलिया की टी20 लीग BBL 2025-26 की शुरुआत हो चुकी है. इस सीजन पाकिस्तान के कुछ स्टार खिलाड़ी भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं. रविवार को बिग बैश लीग डेब्यू पर बाबर आजम ने पाकिस्तान का नाम खराब किया तो आज बारी शाहीन अफरीदी की थी. तेज गेंदबाज ने BBL की शुरुआत ऐसे शर्मनाक तरीके से की, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी. ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेल रहे पाकिस्तानी गेंदबाज ने सिर्फ 16 गेंद डाली और उसके बाद अंपायर ने उन्हें मैदान से बाहर का रास्ता दिखा दिया. आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है?

BBL 2025-26 के दूसरे मैच में ब्रिस्बेन हीट का सामना मेलबर्न रेनेगेड्स से हुआ. जिलॉन्ग के सिमोंड्स स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में रेनेगेड्स ने 14 रनों से जीत हासिल की. ब्रिस्बेन हीट की हार में पाक तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी सबसे बड़े गुनाहगार साबित हुए.

शाहीन अफरीदी की BBL में गजब बेइज्जती

मेलबर्न रेनेगेड्स के ओपनर टिम सीफर्ट ने शाहीन अफरीदी की धज्जियां उड़ाते हुए रनों की बरसात कर दी. उनकी शुरुआती दो ओवर में 28 रन बने. इसके बाद शाहीन को 18वें ओवर में बुलाया गया. पहली गेंद पर बल्लेबाज ओलिवर पीक ने छक्का लगाया तो अफरीदी तिलमिला गए. दूसरी गेंद पर एक रन बने और फिर सामने टिम सीफर्ट को देख पाकिस्तानी गेंदबाज दबाव में आ गए. उन्होंने इस ओवर में पहली नो बॉल डाली. इसी ओवर में पांचवीं गेंद पर भी शाहीन ने बीमर डाली. ये गेंद बल्लेबाज के मुंह के करीब से गुजरी और चोट भी लग सकती थी. इसके बाद नियम के अनुसार मैच में दो बीमर (कमर से ऊपर) फेंकने के गुनाह में अंपायर ने शाहीन अफरीदी के हाथ से गेंद छीन ली और उन्हें फिर गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला.

अफरीदी ने 16 गेंद पर लुटाए 43 रन

पाकिस्तान अपने जिस गेंदबाज पर नाज करता है, वो बिग बैश लीग के डेब्यू पर बर्बाद हो गया. जी हां, शाहीन अफरीदी ने 2.4 ओवर में 16.10 की इकोनमी रेट से 43 रन लुटा दिए. उसके बाद दो बीमर फेंकने के कारण उन्हें गेंदबाजी से हटा दिया गया.

टिम सीफर्ट ने जड़ा धमाकेदार शतक

न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज टिम सीफर्ट ने इस मैच में जलवा दिखाया और मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए खेलते हुए धमाकेदार शतक जड़ा. सीफर्ट ने 56 गेंदों पर 102 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 9 चौके और 6 छक्के जड़े. मेलबर्न रेनेगेड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में ब्रिस्बेन हीट 20 ओवर में 198 रन बना सकी.

