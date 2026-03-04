Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटपाकिस्तानी खिलाड़ी ने बढ़ाई अभिषेक शर्मा की टेंशन, अगर आज भी नहीं चला बल्ला, तो छिन जाएगा नंबर 1 का ताज

पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बढ़ाई अभिषेक शर्मा की टेंशन, अगर आज भी नहीं चला बल्ला, तो छिन जाएगा नंबर 1 का ताज

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने इस टी20 विश्व कप में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए जमकर रन बनाए. उन्होंने विराट कोहली का  रिकॉर्ड भी तोड़ा. लेकिन, अब वह अभिषेक शर्मा के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं. चलिए समझते हैं कैसे...

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 04, 2026, 05:06 PM IST
Image credit- X/Abhishek sharma
Image credit- X/Abhishek sharma

पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान के ताजा आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचने के बाद अभिषेक शर्मा की नंबर 1 कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है. इस समय अभिषेक के पास 874 रेटिंग अंक हैं, जबकि फरहान 848 अंकों के साथ उनसे सिर्फ 26 अंक पीछे हैं. फरहान की यह उनके करियर की अब तक की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग है.पिछले साल जुलाई में अभिषेक ने ट्रैविस हेड को पीछे छोड़ते हुए पहली बार टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल किया था. यूएई में खेले गए एशिया कप के दौरान उन्होंने 931 रेटिंग अंक हासिल कर इतिहास रच दिया था. यह टी20 अंतरराष्ट्रीय में किसी भी बल्लेबाज की अब तक की सबसे ज्यादा रेटिंग रही है. उन्होंने डेविड मलान के 919 अंकों के पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया था.

खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक

हालांकि, मौजूदा टी20 विश्व कप में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. छह मैचों में अभिषेक ने मात्र 80 रन बनाए हैं, जिनका औसत 13.33 और स्ट्राइक रेट 131.14 है. टूर्नामेंट की शुरुआत में वे लगातार तीन मैचों में शून्य पर आउट हुए और पेट की बीमारी के कारण नामीबिया के खिलाफ मैच में भी नहीं खेल पाए.वानखेड़े स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ 30 गेंदों में 55 रन की तेज पारी खेलकर उन्होंने फॉर्म में वापसी के संकेत दिए, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगले मैच में वे इसका फायदा नहीं उठा पाए. अब यह बाएं हाथ का बल्लेबाज गुरुवार, 5 मार्च को मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने का लक्ष्य रखेगा.

साहिबजादा फरहान का दमदार प्रदर्शन

टी20 विश्व कप में साहिबजादा फरहान ने शानदार खेल दिखाया, हालांकि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकी और टूर्नामेंट से बाहर हो गई. टीम का प्रदर्शन भले ही लगातार स्थिर नहीं रहा, लेकिन फरहान पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन लय में नजर आए. उन्होंने छह पारियों में 76.60 की औसत और 160.25 के तेज स्ट्राइक रेट से 383 रन बनाए.

सुपर-8 में भी मचाया था आतंक

सुपर 8 में श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में फरहान ने विराट कोहली के एक ही विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. इसके साथ ही वह एक ही टी20 विश्व कप में दो शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने. उन्होंने नामीबिया और श्रीलंका के खिलाफ शानदार शतकीय पारियां खेलीं. भारत के खिलाफ मैच में वह खाता भी नहीं खोल सके, जहां हार्दिक पांड्या ने उन्हें आउट किया. उस एक पारी को छोड़ दें तो फरहान पूरे टूर्नामेंट में पूरी तरह आत्मविश्वास और नियंत्रण के साथ बल्लेबाजी करते दिखे.अब तक 46 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में फरहान ने 30.34 की औसत और 136.64 के स्ट्राइक रेट से 1,305 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से दो शतक और 10 अर्धशतक निकले हैं

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Shahibzada farhan will beat abhishek sharma

