Video: क्रिकेट के मैदान पर अफरीदी और धोनी के बीच बड़ा विवाद, गाली-गलौच की आ गई थी नौबत

India vs Pakistan: क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत के दौरान सबसे चर्चित विवाद शाहिद अफरीदी बनाम महेंद्र सिंह धोनी का रहा है. शाहिद अफरीदी बनाम महेंद्र सिंह धोनी के विवाद ने साल 2005 में हर किसी को हैरान कर दिया था. भारत और पाकिस्तान के बीच जब क्रिकेट के मैदान पर कोई मुकाबला होता है तो पूरी दुनिया की नजरें इस मैच पर आकर टिक जाती हैं. पिछले कई सालों से ये दोनों टीमें सिर्फ ICC या ACC टूर्नामेंट्स में ही भिड़ पाती हैं. एक समय ऐसा था जब ये दोनों टीमें एकदूसरे के खिलाफ खूब बाइलेटरल सीरीज खेलती थीं, जहां कई बार दोनों ही टीमों के खिलाड़ी आपस से भिड़ जाते थे.

क्रिकेट के मैदान पर अफरीदी और धोनी के बीच बड़ा विवाद

साल 2005 में जब पाकिस्तान की टीम भारत दौरे पर आई थी, तब 6 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया था. इस मैच के दौरान शाहिद अफरीदी ने महेंद्र सिंह धोनी के सामने जमकर गाली-गलौच की थी. 5 अप्रैल 2005 को विशाखापट्टनम में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा था. धोनी के करियर का ये पांचवां ही वनडे मैच था. इस दौरान माही ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी. धोनी ने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 123 गेंदों पर 148 रन बनाए थे. इंटरनेशनल क्रिकेट में यह धोनी का पहला शतक था. धोनी ने अपनी इस पारी में 15 चौके और 4 छक्के लगाए.

गाली-गलौच की आ गई थी नौबत

मैच के दौरान महेंद्र सिंह धोनी ध्यान भटकाने के इरादे से शाहिद अफरीदी ने उनको गंदी गालियां दीं. यह घटना भारतीय पारी के नौवें ओवर की है जब शाहिद अफरीदी ने महेंद्र सिंह धोनी पर प्रेशर बनाने के मकसद से LBW की फेक अपील की थी. अंपायर ने भी शाहिद अफरीदी की अपील को खारिज कर दिया. महेंद्र सिंह धोनी ने इसके बाद एक्स्ट्रा कवर पर शाहिद अफरीदी को एक जोरदार चौका जड़ दिया. शाहिद अफरीदी इससे काफी बौखला गए और उन्होंने धोनी को गंदी गालियां दीं.

धोनी ने अफरीदी की कर दी बोलती बंद

महेंद्र सिंह धोनी ने इसके बाद रिएक्ट नहीं किया और शाहिद अफरीदी की हरकत का जवाब छक्के के साथ दिया. शाहिद अफरीदी के इस ओवर की पांचवीं गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच से छक्का जड़ दिया. इसके बाद शाहिद अफरीदी की बोलती बंद हो गई और उनका चेहरा भी उतर गया. धोनी की पारी के दम पर भारत ने ओवर में 356 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. भारतीय गेंदबाजों ने इसके बाद पाकिस्तान को 44.1 ओवर में 298 रन पर ऑल आउट कर दिया. टीम इंडिया ने विशाखापट्टनम वनडे मैच 58 रन से जीता था.