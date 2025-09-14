Video: क्रिकेट के मैदान पर अफरीदी और धोनी के बीच बड़ा विवाद, गाली-गलौच की आ गई थी नौबत
Advertisement
trendingNow12921337
Hindi Newsक्रिकेट

Video: क्रिकेट के मैदान पर अफरीदी और धोनी के बीच बड़ा विवाद, गाली-गलौच की आ गई थी नौबत

India vs Pakistan: क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत के दौरान सबसे चर्चित विवाद शाहिद अफरीदी बनाम महेंद्र सिंह धोनी का रहा है. शाहिद अफरीदी बनाम महेंद्र सिंह धोनी के विवाद ने साल 2005 में हर किसी को हैरान कर दिया था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 14, 2025, 09:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: क्रिकेट के मैदान पर अफरीदी और धोनी के बीच बड़ा विवाद, गाली-गलौच की आ गई थी नौबत

India vs Pakistan: क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत के दौरान सबसे चर्चित विवाद शाहिद अफरीदी बनाम महेंद्र सिंह धोनी का रहा है. शाहिद अफरीदी बनाम महेंद्र सिंह धोनी के विवाद ने साल 2005 में हर किसी को हैरान कर दिया था. भारत और पाकिस्तान के बीच जब क्रिकेट के मैदान पर कोई मुकाबला होता है तो पूरी दुनिया की नजरें इस मैच पर आकर टिक जाती हैं. पिछले कई सालों से ये दोनों टीमें सिर्फ ICC या ACC टूर्नामेंट्स में ही भिड़ पाती हैं. एक समय ऐसा था जब ये दोनों टीमें एकदूसरे के खिलाफ खूब बाइलेटरल सीरीज खेलती थीं, जहां कई बार दोनों ही टीमों के खिलाड़ी आपस से भिड़ जाते थे. 

क्रिकेट के मैदान पर अफरीदी और धोनी के बीच बड़ा विवाद

साल 2005 में जब पाकिस्तान की टीम भारत दौरे पर आई थी, तब 6 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया था. इस मैच के दौरान शाहिद अफरीदी ने महेंद्र सिंह धोनी के सामने जमकर गाली-गलौच की थी. 5 अप्रैल 2005 को विशाखापट्टनम में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा था. धोनी के करियर का ये पांचवां ही वनडे मैच था. इस दौरान माही ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी. धोनी ने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 123 गेंदों पर 148 रन बनाए थे. इंटरनेशनल क्रिकेट में यह धोनी का पहला शतक था. धोनी ने अपनी इस पारी में 15 चौके और 4 छक्के लगाए.  

Add Zee News as a Preferred Source

गाली-गलौच की आ गई थी नौबत 

मैच के दौरान महेंद्र सिंह धोनी ध्यान भटकाने के इरादे से शाहिद अफरीदी ने उनको गंदी गालियां दीं. यह घटना भारतीय पारी के नौवें ओवर की है जब शाहिद अफरीदी ने महेंद्र सिंह धोनी पर प्रेशर बनाने के मकसद से LBW की फेक अपील की थी. अंपायर ने भी शाहिद अफरीदी की अपील को खारिज कर दिया. महेंद्र सिंह धोनी ने इसके बाद एक्स्ट्रा कवर पर शाहिद अफरीदी को एक जोरदार चौका जड़ दिया. शाहिद अफरीदी इससे काफी बौखला गए और उन्होंने धोनी को गंदी गालियां दीं.

धोनी ने अफरीदी की कर दी बोलती बंद 

महेंद्र सिंह धोनी ने इसके बाद रिएक्ट नहीं किया और शाहिद अफरीदी की हरकत का जवाब छक्के के साथ दिया. शाहिद अफरीदी के इस ओवर की पांचवीं गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच से छक्का जड़ दिया. इसके बाद शाहिद अफरीदी की बोलती बंद हो गई और उनका चेहरा भी उतर गया. धोनी की पारी के दम पर भारत ने ओवर में 356 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. भारतीय गेंदबाजों ने इसके बाद पाकिस्तान को 44.1 ओवर में 298 रन पर ऑल आउट कर दिया. टीम इंडिया ने विशाखापट्टनम वनडे मैच 58 रन से जीता था.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Shahid AfridiMS Dhonicricketers

Trending news

मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
Ethanol Controversy
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
Kerala Congress
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Tejas
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Aaj Ki Taza Khabar Live: 20वें दिन भी स्थगित हुई मैता वैष्णो देवी यात्रा, बारिश-आंधी बनी बाधा
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: 20वें दिन भी स्थगित हुई मैता वैष्णो देवी यात्रा, बारिश-आंधी बनी बाधा
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
IND vs Pak
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
Weather
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
Jammu Kashmir Tourism
पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
DNA Analysis
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
DNA Analysis
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
;