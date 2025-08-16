'अफरीदी ने कुत्ते का मांस खाया है, इसलिए भौंक रहा..', इरफान पठान और PAK क्रिकेटर की लड़ाई पर हुआ बड़ा खुलासा
भारत के पूर्व ऑलराउंडर और कमेंटेटर इरफान पठान ने पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ हुई अपनी लड़ाई को लेकर बड़ा खुलासा किया है. टीम इंडिया साल 2006 में पाकिस्तान के दौरे पर थी, तब इरफान पठान और शाहिद अफरीदी के बीच फ्लाइट में ही लड़ाई हो गई थी. इरफान पठान ने एक इंटरव्यू के दौरान अब उसी घटना के बारे में लोगों को बताया है.

Aug 16, 2025
इरफान और अफरीदी के बीच लड़ाई

इरफान पठान ने उस घटना को याद किया है, जब एक फ्लाइट में उनकी पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी से तीखी बहस हुई थी. इरफान पठान ने 'लल्लनटॉप' से बात करते हुए खुलासा किया कि टीम इंडिया साल 2006 में पाकिस्तान दौरे पर थी, जब दोनों टीमों के खिलाड़ी कराची से लाहौर के लिए एक ही फ्लाइट से गए थे. यहीं पर इरफान पठान और शाहिद अफरीदी के बीच बहस हुई थी. इरफान पठान ने बताया कि शाहिद अफरीदी ने उनके बाल बिगाड़कर और उन्हें बच्चा कहकर बहस शुरू की थी.

क्या था पूरा मामला?

इरफान पठान ने कहा, 'साल 2006 के पाकिस्तान दौरे के दौरान हम (टीम इंडिया) कराची से लाहौर की फ्लाइट से यात्रा कर रहे थे. दोनों टीमें एक साथ यात्रा कर रही थीं. शाहिद अफरीदी आए और मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरे बाल बिगाड़ दिए. उन्होंने मुझसे पूछा, 'कैसे हो बच्चे?' मैंने कहा, 'तू कब से मेरा बाप बन गया?.'

शाहिद अफरीदी की बचकाना हरकत

इरफान पठान ने कहा, 'बचकाना व्यवहार असल में उसका (शाहिद अफरीदी) था. वह मेरा दोस्त नहीं था. इसके बाद, शाहिद अफरीदी ने मुझे कुछ अपशब्द कहे. उसकी सीट मेरे ठीक बगल में थी.' इसके बाद हुई बातचीत और भी मजेदार थी. इरफान पठान, अब्दुल रज्जाक के बगल में बैठे थे और उन्होंने यूं ही उनसे पाकिस्तान में मिलने वाले अलग-अलग तरह के मीट के बारे में पूछ लिया, जिससे पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर हैरान रह गए.

'अफरीदी भौंक रहा है'

इरफान पठान ने कहा, 'उस समय अब्दुल रज्जाक मेरे साथ बैठे थे. मैंने उनसे पूछा कि यहां किस तरह का मांस मिलता है. उन्होंने मुझे कई तरह के मांस के बारे में बताया. फिर मैंने पूछा कि क्या कुत्ते का मांस मिलता है. अफरीदी वहीं बैठे थे. रज्जाक यह सुनकर चौंक गए और बोले, 'अरे इरफान, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो?'इरफान पठान ने खुलासा किया कि उन्होंने खुद को रोका नहीं और कहा कि अफरीदी ने शायद कुत्ते का मांस खाया होगा, जिसके कारण वह भौंक रहा है.

'अफरीदी ने कुत्ते का मांस खाया'

इरफान पठान ने कहा, 'मैंने कहा, 'उसने (अफरीदी) कुत्ते का मांस खाया है, वह बहुत देर से भौंक रहा है.' इसके बाद अफरीदी कुछ नहीं बोल सका. वह जो भी कहता, मैं बस यही कहता, 'देखो, वह फिर से भौंक रहा है.' इसके बाद, वह पूरी उड़ान के दौरान चुप रहा. इस घटना से उसे समझ आ गया कि वह मुझसे जुबानी तौर पर नहीं जीत सकता. इसलिए उसने फिर कभी मुझसे कुछ नहीं कहा.'

