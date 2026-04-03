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Hindi Newsक्रिकेटआधी रात को बढ़े दाम, सुबह अफरीदी ने बदल लिया सुर! पाकिस्तान में तेल संकट पर ये क्या कह दिया?

आधी रात को बढ़े दाम, सुबह अफरीदी ने बदल लिया सुर! पाकिस्तान में 'तेल संकट' पर ये क्या कह दिया?

Pakistan Petrol Price: पश्चिम एशिया युद्ध के कारण पाकिस्तान में तेल संकट गहरा गया है. पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने सरकार के पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाने के फैसले का समर्थन किया है, जबकि इस संकट की मार पीएसएल 2026 पर भी पड़ी है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 03, 2026, 04:01 PM IST
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Pakistan Petrol Price: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का असर दुनिया के कई देशों पर देखने को मिल रहा है. सबसे ज्यादा परेशानी तेल को लेकर हो रही है. पाकिस्तान में तो वर्क फ्रॉम होम और खाली स्टेडियम में मैच तक कराए जा रहे हैं. वहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लग गई है. इस कारण मौजूदा सरकार की काफी आलोचना हो रही है. आम लोग सरकार को जमकर कोस रहे हैं. ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदीने बड़ा बयान देकर सबको हैरान कर दिया है.

अफरीदी ने तेल संकट के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के पाकिस्तान सरकार के फैसले का समर्थन किया है. पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट कप्तान ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस कठिन स्थिति से उबरने के लिए सरकार के इस आह्वान का साथ दें. पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार को ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि की घोषणा की, जो एक महीने से भी कम समय में दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है. मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण वैश्विक तेल दरों में वृद्धि का असर बाजारों पर दिख रहा है.

पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल कितना महंगा?

पाकिस्तान में डीजल की कीमतों में 54.9% की भारी वृद्धि हुई है, जिससे यह 520.35 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है. दूसरी ओर, पेट्रोल की कीमत 42.7% की छलांग लगाकर अब 458.40 रुपये प्रति लीटर हो गई है. पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने इस कदम को अपरिहार्य बताया और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उछाल को इसका मुख्य कारण बताया.

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अफरीदी ने देश की प्रगति के बारे में क्या कहा?

अफरीदी ने अपने संदेश में कहा कि देश की प्रगति में किसी भी बाधा को रोकने के लिए इस समय सरकार का समर्थन करना सबसे महत्वपूर्ण है.उन्होंने अपने वीडियो में कहा, ''दोस्तों, मैं शाहिद अफरीदी हूं. युद्ध की वजह से दुनिया जिस वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रही है- पाकिस्तान अभी भी कई देशों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है. एक पाकिस्तानी के तौर पर हमें सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का पालन करना चाहिए ताकि देश के विकास में कोई रुकावट न आए.''

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तेल संकट ने क्रिकेट को कैसे प्रभावित किया?

पाकिस्तान का चल रहा तेल संकट अब खेलों तक भी पहुंच गया है. पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 इस संकट से बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिसके कारण टूर्नामेंट के आयोजन में बड़े बदलाव किए गए हैं. पहले यह टूर्नामेंट मुल्तान, पेशावर, फैसलाबाद, कराची, रावलपिंडी और लाहौर जैसे छह शहरों में आयोजित होना था, लेकिन अब इसे केवल कराची और लाहौर तक सीमित कर दिया गया है. इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने लागत कम करने के उद्देश्य से उद्घाटन समारोह को भी रद्द करने का फैसला लिया.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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