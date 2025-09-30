नकवी का होगा इस्तीफा... अफरीदी ने आग में डाला घी, हारते ही पाकिस्तान में शुरू हो गई नाटक-नौटंकी

Asia Cup 2025 फाइनल के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है. एशिया कप में ट्रॉफी वाला मुद्दा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है. मुद्दे का केंद्र मोहसिन नकवी हैं जो टीम इंडिया को ट्रॉफी न देने की जिद पर अड़े नजर आए. रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) की मीटिंग में ट्रॉफी लौटाने का दबाव बनाया. नकवी की जिद है कि फिर समारोह आयोजित किया जाए और फिर वह ट्रॉफी देने पर सहमत होंगे. अब खबर है कि नकवी का इस्तीफा भी हो सकता है.

शाहिद अफरीदी ने आग में डाला घी

मोहसिन नकवी पहले ही रडार पर हैं, इस बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने आग में घी डालने वाला बयान दे डाला है. उन्होंने कहा कि कथित तौर पर दो भूमिकाओं में से एक पर रहना चाहिए. वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष भी हैं और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी. अफरीदी ने डंके की चोच पर उन्हें पीसीबी की अध्यक्षता छोड़ने की डिमांड रख दी है. इतना ही नहीं, मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं.

क्या बोले अफरीदी?

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की मंगलवार की रिपोर्ट के अनुसार नकवी द्वारा बोर्ड को संभालने की प्रक्रिया अब कड़ी जाँच के घेरे में है. अफरीदी ने कहा, 'नकवी साहब से मेरा अनुरोध या सलाह यह है कि आपके पास दो बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं और ये बड़े काम हैं और इन्हें पूरा करने में समय लगता है. पीसीबी गृह मंत्रालय से बिल्कुल अलग है, इसलिए इन्हें अलग रखा जाना चाहिए. यह एक बड़ा फैसला होगा और इसे जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए.'

अफरीदी ने की जानकार व्यक्ति की डिमांड

रिपोर्ट में आगे बताया गया, 'पाकिस्तान क्रिकेट को विशेष ध्यान और समय की आवश्यकता है. नकवी पूरी तरह सलाहकारों पर निर्भर नहीं रह सकते. ये सलाहकार उन्हें कहीं नहीं ले जा रहे हैं और वह खुद स्वीकार करते हैं कि उन्हें क्रिकेट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है. उन्हें अच्छे और जानकार सलाहकार नियुक्त करने चाहिए जो खेल को समझते हों.' रिपोर्ट में कहा गया है कि अफरीदी नकवी के दोहरे पद पर बने रहने के बारे में मुखर रहे हैं लेकिन उनकी चेतावनियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है. सूत्रों ने बताया कि अफरीदी ने देश के सेना प्रमुख को यह सुझाव भी दिया कि नकवी को एक पद से हटकर दूसरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.