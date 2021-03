41, 44 या 46? क्या है Shahid Afridi की असल उम्र? जन्मदिन के दिन जमकर हुए ट्रोल

नई दिल्ली: पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) के लिए आज का दिन बहुत खास है. अफरीदी (Shahid Afridi) आज यानी की एक मार्च को अपना जन्मदिन मना रहे हैं और उन्होंने ट्विटर पर सभी को बधाइयों के लिए धन्यवाद भी दिया है. हालांकि अफरीदी के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर एक नया विवाद शुरू हो गया. दरअसल, अफरीदी (Shahid Afridi) ने दावा किया है कि वो आज 44 साल के हो गए हैं, लेकिन आईसीसी (ICC) के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार अफरीदी की उम्र कुछ और ही है, जिसके बाद उन्हें अब जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

अफरीदी की उम्र पर उठे सवाल

अफरीदी (Shahid Afridi) ने अपने ट्वीट में कहा कि वे आज के दिन 44 साल के हो गए हैं. लेकिन आईसीसी (ICC) के आधिकारिक रिकॉर्ड्स के अनुसार अफरीदी (Shahid Afridi) आज 41 साल के हुए हैं. इतना ही नहीं, अफरीदी ने अपनी खुद की किताब में लिखा कि उनका जन्म 1975 में हुआ था, जिसके हिसाब से वे आज 46 साल के हो गए. ऐसे में ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि असल में अफरीदी की उम्र है क्या?

Thank you very much for all the lovely birthday wishes - 44 today! My family and my fans are my biggest assets. Really enjoying my stint with Multan and hope to produce match winning performances for all MS fans. — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) February 28, 2021

सबसे कम उम्र में शतक बनाने का है रिकॉर्ड

अफरीदी (Shahid Afridi) ने 2 अक्टूबर 1996 को अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया. दो दिन बाद ही 4 अक्टूबर 1996 को अफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ 37 गेंदों में सबसे तेज वनडे शतक बनाने का रिकॉर्ड बना दिया. इतना ही नहीं अफरीदी के नाम सबसे कम उम्र में शतक जड़ने का रिकॉर्ड भी बना. आईसीसी के रिकॉर्ड्स के अनुसार अफरीदी उस वक्त 16 साल के थे, लेकिन अफरीदी के ट्वीट या उनकी किताब के हिसाब से देखा जाए तो वे उस समय 16 साल के थे ही नहीं. अफरीदी (Shahid Afridi) के बाद सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के उस्मान घनी के नाम हैं, जिन्होंने 2014 में 17 साल और 242 दिन की उम्र में जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक ठोका.

ट्विटर पर जमकर हो रहे ट्रोल

शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) अपनी गलत उम्र बताकर बुरी तरह आलोचनाओं में फंस गए हैं. ट्विटर पर जैसे ही उन्होंने बताया कि उनकी उम्र 44 है, तभी लोगों ने उनको जबरदस्त तरीके से ट्रोल करना शुरू कर दिया.

Happy birthday to Shahid Afridi. We have his age @ESPNcricinfo as 41, his autobiography says 46, and now we have 44! https://t.co/azhagfWkSX — Danyal Rasool (@Danny61000) February 28, 2021

So actual age is (41 + 46 + 44)/3 = 43.666666 Which means it's not actually his birthday, we're just two thirds of the way to his birthday. He'll turn 44 on July 1. — Saurabh Somani (@saurabh_42) February 28, 2021

Kitne saal 44 rahoge aap? Anyway, wish you a very Happy birthday!!! — Abhik Mukherjee (@abhiksitar) February 28, 2021