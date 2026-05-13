11148 रन 11 शतक और 51 अर्धशतक...Shahid Afridi को राष्ट्रपति के हाथों मिला ये खास सम्मान, खुशी से खिल उठा चेहरा

Shahid Afridi Honoured: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को एक बड़ा सम्मान मिला है. इस अवॉर्ड को पाने के बाद वह एक खास क्लब में शामिल हो चुके हैं. ये वही अफरीदी हैं, जिन्होंने 1996 में सिर्फ 37 गेंदों में सबसे तेज वनडे शतक बनाया था, जो करीब 17 साल तक अमर रहा.
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Shahid Afridi Honoured: पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे विस्फोटक ऑलराउंडरों में शुमार शाहिद अफरीदी इस वक्त चर्चा में हैं. 13 मई को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस पूर्व कप्तान के नाम एक खास उपलब्धि जुड़ गई है. बुधवार को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अफरीदी को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान 'हिलाल-ए-इम्तियाज' (Hilal-e-Imtiaz) से नवाजा.
ऐवान-ए-सदर में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान अफरीदी को क्रिकेट के क्षेत्र में उनके शानदार योगदान और देश की लंबे समय तक सेवा करने के लिए यह सम्मान दिया गया.
शाहिद अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में 'हिलाल-ए-इम्तियाज' प्राप्त करने वाले महज चौथे क्रिकेटर बन गए हैं. इस खास क्लब में अफरीदी से पहले इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस और अब्दुल हफीज कारदार जैसे दिग्गज शामिल हैं.
अफरीदी ने अकेले दम पर पाकिस्तान को कई मैच जिताए, लेकिन उनके करियर का सबसे यादगार लम्हा 2009 का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप रहा. लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में अफरीदी ने दबाव में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने 40 गेंदों पर नाबाद 54 रन बनाए और एक विकेट भी चटकाया था. इस ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान पहली बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बना था. यह प्रदर्शन आज भी पाकिस्तान के टी20 इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है.
अफरीदी को सबसे ज्यादा सफलता वनडे फॉर्मेट में मिली. पाकिस्तान के लिए उन्होंने 398 वनडे मैचों में 8064 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 39 अर्धशतक शामिल रहे. वनडे क्रिकेट में उन्होंने 395 विकेट भी चटकाए, जो उन्हें खेल के इतिहास के सबसे मूल्यवान मैच विनर्स में से एक बनाता है.
(@Sahblog_123) May 13, 2026
शाहिद अफरीदी का करियर पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा. उन्होंने पाकिस्तान के लिए 524 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और अपनी तूफानी बल्लेबाजी व घातक लेग स्पिन से दुनिया भर के गेंदबाजों और बल्लेबाजों में खौफ पैदा किया.
नेशनल टीम के अलावा अफरीदी ने दुनिया भर की टी20 लीग्स में भी जलवा दिखाया. वह पीएसएल (PSL), बिग बैश (BBL), आईपीएल (IPL) और कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में खेले और अपनी छाप छोड़ी.
शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटरों में शुमार रहे हैं. उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से पाक क्रिकेट में खास योगदान दिया. वह पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान भी रहे. पाकिस्तानी टीम के लिए उन्होंने अपने पूरे करियर में तीनों फॉर्मेट मिलाकर 524 इंटरनेशनल मैच खेले, जिनमें 11196 रन बनाए. उनके नाम 11 शतक और 51 अर्धशतक दर्ज हैं. इस दिग्गज ने 1047 चौके और 476 छक्के लगाए. अफरीदी ने 1996 से लेकर 2018 तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला.
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