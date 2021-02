PSL मैच के दौरान Umpire ने Cap लेने से किया इनकार, Shahid Afridi ने ICC पर जताई नाराजगी

कराची: पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने आईसीसी (ICC) के उस नियम से नाराजगी जताई है जो कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) की वजह से अंपायर्स को मैच के दौरान खिलाड़ियों की टोपी लेने से रोकता है.

पाकिस्तान सुपर लीग (Pakistan Super League) में मुल्तान सुल्तांस (Multan Sultans) की तरफ से खेल रहे अफरीदी पेशावर जाल्मी (Peshawar Zalmi) के खिलाफ मैच के दौरान तब नाखुश दिखे जब उनके गेंदबाजी के लिए आने पर अंपायर ने उनकी टोपी लेने से इन्कार कर दिया.

Video-

यह भी पढ़ें- IND vs ENG: अहमदाबाद के नए स्टेडियम में पहले ही दिन बत्ती गुल, रोकना पड़ा मैच

अफरीदी ने 24 फरवरी को ट्वीट करते हुए लिखा, ‘प्रिय आईसीसी (ICC) हैरान हूं कि अंपायर्स को गेंदबाजों की टोपी (Cap) लेने की इजाजत क्यों नहीं दी गई जबकि वो उसी बायो बबल (Bio Bubble) में रहते हैं जिसमें खिलाड़ी और मैनेजमेंट के लोग रहते हैं और यहां तक खेल खत्म होने पर हाथ भी मिलाते हैं.’

Dear @ICC wondering why the umpires are not allowed to hold bowlers cap even though they are in the same bubble as the players/management and even shake hands at the end of the game?

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) February 24, 2021