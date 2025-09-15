'टीम में एक भी मैच विनर नहीं...', पाकिस्तान की अफरीदी ने खोल दी पोल, भारत से हार के बाद बुरी तरह भड़के

पूर्व पाकिस्तानी कप्तान और ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए एशिया कप 2025 के भारत-पाकिस्तान मैच के बाद अपनी टीम पर हमला बोला. बता दें कि भारत ने इस मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से पटखनी दी. भारत की घातक गेंदबाजी के आगे पाकिस्तानी बैटिंग फ्लॉप दिखी. पाकिस्तानी बल्लेबाज कुलदीप यादव, अक्षर पटेल की फिरकी से पार नहीं पा सके. इस घटिया बैटिंग को लेकर ही शाहिद अफरीदी ने एक बयान दिया. अफरीदी ने तो यहां तक भी कह दिया कि टीम में एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं, जो जीत दिला सके.

घटिया बैटिंग पर आगबबूला दिग्गज

भारत से मिली शर्मनाक 7 विकेट की हार के बाद अफरीदी ने नेशनल टीम टीम पर जमकर हमला बोला. समा टीवी पर एक चर्चा के दौरान, अफरीदी ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी और गेंदबाजी की विफलता का आकलन करते हुए ओपनर बल्लेबाज सैम अयूब को उनके लापरवाह रवैये के लिए खास तौर पर लताड़ा. अफरीदी ने गरजते हुए कहा, 'इन बल्लेबाजों को मैच जीतने के लिए रन बनाने होंगे. सैम अयूब को अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए, उनसे कहो कि वह अपने दिमाग को ठंडा रखे. हालात, पिच को देखो और पहली गेंद खेलो. तुम पहली गेंद से ही शाहिद अफरीदी बनने की कोशिश कर रहे हो.'

'एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं जो जिता सके'

इस पूर्व ऑलराउंडर ने गेंदबाजी यूनिट से भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, 'असली तेज गेंदबाजों को आराम दिया गया है. भारत के खिलाफ यह आधी-अधूरी गेंदबाजी काम नहीं करेगी. इस वक्त इस टीम में एक भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो जीत दिला सके.' बता दें कि पावरप्ले के बाद पाकिस्तान ठीक स्थिति में था, जब उसने 2 विकेट खोकर 42 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. हालांकि, भारत के स्पिनरों के आने से पाकिस्तान की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई.

कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध दिया. कुलदीप ने सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए. इससे भी महत्वपूर्ण यह था कि उन्होंने बेहद ही किफायती गेंदबाजी भी की. कुलदीप ने सिर्फ 18 रन ही दिए. शाहीन अफरीदी अगर 16 गेंदों में 33 रन ही नाबाद पारी नहीं खेलते तो पाकिस्तान की टीम 100 रन के अंदर ही सिमट चुकी होती. पाकिस्तान ने अपनी पारी में 63 डॉट गेंदें खेलीं.

वसीम अकरम ने भी लताड़ा

महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भी यह स्वीकार किया कि पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज कुलदीप की विविधताओं से पूरी तरह चकित थे. सोनी स्पोर्ट्स पर अकरम ने कहा, 'वे उसे पढ़ नहीं पाते हैं. सनी भाई ने खुद कहा था कि जब तक आप उसे हाथ से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप उस तरह की गेंदबाजी को नहीं समझ पाएंगे. जब वे कुलदीप के खिलाफ हर दूसरी गेंद पर स्वीप करते हैं, तो इसका मतलब है कि वे उसे पढ़ नहीं रहे हैं.'