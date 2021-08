कश्मीर को लेकर शाहिद अफरीदी ने दिया विवादित बयान, BCCI पर साधा निशाना

नई दिल्ली: पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जाए गए कश्मीर के हिस्से (POK) में टी-20 लीग कश्मीर प्रीमियर लीग करवा रहा है. कश्मीर प्रीमियर लीग में छह टीम खेलेंगी, जिसकी शुरुआत छह अगस्त से होने जा रही है. खिताबी मुकाबला 17 अगस्त को होगा. पीसीबी ने इसके लिए कई विदेशी खिलाड़ियों को भी साइन किया है.

कश्मीर प्रीमियर लीग को लेकर विवाद

कश्मीर प्रीमियर लीग को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. अब इस मामले को लेकर पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने जहर उगला है. शाहिद अफरीदी ने ट्वीट कर कहा, 'ये वाकई निराशाजनक है कि बीसीसीआई एक बार फिर क्रिकेट और राजनीति को मिला रहा है.'

कश्मीर को लेकर अफरीदी ने दिया विवादित बयान

शाहिद अफरीदी ने ट्वीट कर कहा, 'केपीएल कश्मीर, पाकिस्तान और दुनियाभर के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए लीग है. हम एक शानदार शो पेश करेंगे और इस तरह के व्यवहार से विचलित नहीं होंगे.' शाहिद अफरीदी ने ये ट्वीट हर्षल गिब्स के ट्वीट का जवाब देते हुए किया. अफरीदी से पहले साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हर्षल गिब्स ने ट्वीट कर इस विवाद को हवा दी थी.

Really disappointing that BCCI is once again mixing cricket and politics! KPL is a league for Kashmir, Pakistan and cricket fans around the world. We will put up a wonderful show and won't be deterred with such behaviour!! https://t.co/J9XcbEeUF6

हर्षल गिब्स ने विवाद को दी थी हवा

हर्षल गिब्स ने शनिवार को ट्वीट किया था कि BCCI ने उन्हें कश्मीर प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने पर भविष्य में भारत में किसी भी तरह की क्रिकेट गतिविधियों पर शामिल नहीं करने की धमकी दी गई है. गिब्स ने कहा, 'पाकिस्तान के साथ अपने राजनीतिक एजेंडे के चलते BCCI मुझे कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलने से रोकने की कोशिश कर रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है. साथ ही मुझे क्रिकेट से जुड़े किसी भी काम के लिए भारत में एंट्री न देने की धमकी दी जा रही है.'

Completely unnecessary of the @BCCI to bring their political agenda with Pakistan into the equation and trying to prevent me playing in the @kpl_20 . Also threatening me saying they won’t allow me entry into India for any cricket related work. Ludicrous

— Herschelle Gibbs (@hershybru) July 31, 2021