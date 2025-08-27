एशिया कप से पहले टीम इंडिया पर अफरीदी ने कर दिया ऐसा कमेंट, करोड़ों भारतीयों को नहीं हुआ यकीन
एशिया कप से पहले टीम इंडिया पर अफरीदी ने कर दिया ऐसा कमेंट, करोड़ों भारतीयों को नहीं हुआ यकीन

एशिया कप 2025 के लिए 19 अगस्त को भारतीय टीम के स्क्वॉड की घोषणा होने के बाद बवाल मच गया था. इसी बीच पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर रहे शाहिद अफरीदी भारतीय टीम की तारीफ करते दिखे...

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 27, 2025, 10:01 AM IST
एशिया कप 2025 के लिए 19 अगस्त को भारतीय टीम के स्क्वॉड की घोषणा होने के बाद बवाल मच गया था. श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल ना करने पर फैंस सोशल मीडिया पर जमकर विरोध करते दिखे. इसके बावजूद भारतीय टीम काफी मजबूत नजर आ रही है.  भारतीय टीम के पास विस्फोटक बल्लेबाजों कि लिस्ट के साथ-साथ धारदार गेंदबाजी भी मौजूद है. इसी बीच पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर रहे शाहिद अफरीदी भारतीय टीम की तारीफ करते दिखे...

इन 3 खिलाड़ियों तारीफ की करी तारीफ

पाकिस्तानी चैनल पर चर्चा करते हुए शाहिद अफरीदी भारतीय ऑलराउंडर की तारीफ करते दिखे. अफरीदी ने कहा, ' मेरा मानना है भारतीय टीम के पास 3 खतरनाक ऑलराउंडर हैं. ऐसा बेहद कम होता है जब किसी टीम के पास 3 बेहतरीन ऑलराउंडर मौजूद हों. "
दरअसल, उन्होंने हार्दिक पांड्या और, अक्षर पटेल, शिवम दुबे की तारीफ करते हुए कहा, " ऐसे बेहतरीन ऑलराउंडर खेमें होने के बाद कप्तान के लिए फैसला लेना बेहद आसान हो जाता है. साथ ही पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर ने भारतीय सक्वॉड की तारीफ करते हुए कहा ऑलराउंडर का टीम में होना काम आसान कर देता है."

मैच विनर होते हैं ऑलराउंडर

अफरीदी ने आगे कहा, " ऑलराउंडर प्लेयर कभी भी टीम के ऊपर के भार का ऐहसास नहीं होने देते हैं. असल में वो असली पैकेज होते हैं. उनका टीम में होना एक अहम रोल अदा करता है. क्योंकि, वे कई बार मैच विनर का काम करते हैं."

एशिया कप के लिए टीम इंडिया की स्क्वॉड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर,  हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, ), हर्षित राणा.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

;