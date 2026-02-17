'उन्हें ड्रॉप करो..' शाहिद अफरीदी ने दामाद को भी नहीं छोड़ा, डंके की चोट पर 3 खिलाड़ियों को बाहर करने की मांग

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान की भारत से हार को 2 दिन बीते हैं और हमेशा की तरह पाकिस्तान क्रिकेट में उथल पुथल की खबरें तेज हो चुकी हैं. हैरानी की बात है कि पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का भी बयान देखने को मिला है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के तीन खिलाड़ियों को ड्रॉप करने की डिमांड रखी है और अपने दामाद को भी नहीं छोड़ा. टीम इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को पाकिस्तान की टीम जीत की बड़ी उम्मीदों के साथ उतरी, लेकिन पूरी तरह फुस्स हो गई और 61 रन की करारी हार का सामना करना पड़ा था. अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा.

पाकिस्तान के लिए करो या मरो का हाल

भारत से हार के बाद पाकिस्तान के लिए करो या मरो का हाल हो चुका है. पाकिस्तान का नेट रन रेट यूएसए से भी कम है. अब सलमान अली आगा की टीम को सुपर 8 में पहुंचने का कोई भी मौका पाने के लिए उन्हें नामीबिया के खिलाफ जीतना ही होगा. यूएसए ने 4 मुकाबलों में 2 जीत और 2 हार दर्ज की हैं. अगर पाकिस्तान नामीबिया के खिलाफ हार जाता है तो यूएसए की टीम सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर जाएगी.

क्या बोले शाहिद अफरीदी?

समा टीवी पर बात करते हुए पूर्व कप्तान ने बाबर आजम, शादाब खान और शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करने की डिमांड रखी है. खास बात यह है कि शाहीन की शादी अफरीदी की बेटी अंशा से हुई है। अफरीदी ने एक लाइव शो में कहा, 'शाहीन, शादाब और बाबर को बाहर करो. नामीबिया के खिलाफ नए चेहरे आजमाओ और नए खिलाड़ियों को आत्मविश्वास बनाने का मौका दो.'ॉ

हार के बाद निराश दिखे सलमान

उन्होंने आगे कहा, 'वे लंबे समय से खेल रहे हैं। जब भी हम उनसे अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद करते हैं, वे नहीं करते. अगर ये सीनियर खिलाड़ी हमें वह प्रदर्शन नहीं दे रहे हैं जो हम चाहते हैं, तो उन जूनियर खिलाड़ियों को खिलाओ जो बेंच पर बैठे हैं. क्या फर्क है?' पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा ने मैच के बाद माना कि स्पिनर्स मदद वाली पिच पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए. 'हमें अपने स्पिनर्स पर भरोसा था और आज उनका दिन खराब था. गेम के कुछ हिस्सों में एग्जीक्यूशन की कमी थी. हम जाहिर तौर पर हमेशा अपने स्पिनर्स पर भरोसा करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने पिछले छह महीनों में बहुत अच्छा किया है.'