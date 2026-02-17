Advertisement
trendingNow13112056
Hindi Newsक्रिकेटउन्हें ड्रॉप करो.. शाहिद अफरीदी ने दामाद को भी नहीं छोड़ा, डंके की चोट पर 3 खिलाड़ियों को बाहर करने की मांग

'उन्हें ड्रॉप करो..' शाहिद अफरीदी ने दामाद को भी नहीं छोड़ा, डंके की चोट पर 3 खिलाड़ियों को बाहर करने की मांग

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान की भारत से हार को 2 दिन बीते हैं और हमेशा की तरह पाकिस्तान क्रिकेट में उथल पुथल की खबरें तेज हो चुकी हैं. हैरानी की बात है कि पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का भी बयान देखने को मिला है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के तीन खिलाड़ियों को ड्रॉप करने की डिमांड रखी है और अपने दामाद को भी नहीं छोड़ा.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 17, 2026, 06:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shahid Afridi and Shaheen afridi (X)
Shahid Afridi and Shaheen afridi (X)

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान की भारत से हार को 2 दिन बीते हैं और हमेशा की तरह पाकिस्तान क्रिकेट में उथल पुथल की खबरें तेज हो चुकी हैं. हैरानी की बात है कि पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का भी बयान देखने को मिला है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के तीन खिलाड़ियों को ड्रॉप करने की डिमांड रखी है और अपने दामाद को भी नहीं छोड़ा. टीम इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को पाकिस्तान की टीम जीत की बड़ी उम्मीदों के साथ उतरी, लेकिन पूरी तरह फुस्स हो गई और 61 रन की करारी हार का सामना करना पड़ा था. अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा.

पाकिस्तान के लिए करो या मरो का हाल

भारत से हार के बाद पाकिस्तान के लिए करो या मरो का हाल हो चुका है. पाकिस्तान का नेट रन रेट यूएसए से भी कम है. अब सलमान अली आगा की टीम को सुपर 8 में पहुंचने का कोई भी मौका पाने के लिए उन्हें नामीबिया के खिलाफ जीतना ही होगा. यूएसए ने 4 मुकाबलों में 2 जीत और 2 हार दर्ज की हैं. अगर पाकिस्तान नामीबिया के खिलाफ हार जाता है तो यूएसए की टीम सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले शाहिद अफरीदी?

समा टीवी पर बात करते हुए पूर्व कप्तान ने बाबर आजम, शादाब खान और शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करने की डिमांड रखी है. खास बात यह है कि शाहीन की शादी अफरीदी की बेटी अंशा से हुई है। अफरीदी ने एक लाइव शो में कहा, 'शाहीन, शादाब और बाबर को बाहर करो. नामीबिया के खिलाफ नए चेहरे आजमाओ और नए खिलाड़ियों को आत्मविश्वास बनाने का मौका दो.'ॉ

ये भी पढ़ें.. हाथ मिलाया और गले भी लगे... वसीम अकरम के साथ रोहित शर्मा की मुलाकात का VIDEO वायरल

हार के बाद निराश दिखे सलमान

उन्होंने आगे कहा, 'वे लंबे समय से खेल रहे हैं। जब भी हम उनसे अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद करते हैं, वे नहीं करते. अगर ये सीनियर खिलाड़ी हमें वह प्रदर्शन नहीं दे रहे हैं जो हम चाहते हैं, तो उन जूनियर खिलाड़ियों को खिलाओ जो बेंच पर बैठे हैं. क्या फर्क है?' पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा ने मैच के बाद माना कि स्पिनर्स मदद वाली पिच पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए. 'हमें अपने स्पिनर्स पर भरोसा था और आज उनका दिन खराब था. गेम के कुछ हिस्सों में एग्जीक्यूशन की कमी थी. हम जाहिर तौर पर हमेशा अपने स्पिनर्स पर भरोसा करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने पिछले छह महीनों में बहुत अच्छा किया है.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

India vs PakistanT20 World Cup 2026

Trending news

मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
Emmanuel Macron
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
Jammu Kashmir
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
India AI Summit
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
Emmanuel Macron india visit
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार
Jammu Kashmir Cyber Crime
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार
मैं गांधीवादी, नेहरूवादी लेकिन राहुलवादी नहीं... वर्तमान नेतृत्व से कितने दुखी अय्यर
Mani Shankar Aiyar
मैं गांधीवादी, नेहरूवादी लेकिन राहुलवादी नहीं... वर्तमान नेतृत्व से कितने दुखी अय्यर
DNA: देशभक्ति बड़ी या खेल बड़ा... भारत-पाक मैच में 'हैंडशेक' क्यों बना बहस का मुद्दा
DNA
DNA: देशभक्ति बड़ी या खेल बड़ा... भारत-पाक मैच में 'हैंडशेक' क्यों बना बहस का मुद्दा
DNA: मुख्तार अंसारी के परिवार में बगावत! भाई ही बना दुश्मन, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग
DNA
DNA: मुख्तार अंसारी के परिवार में बगावत! भाई ही बना दुश्मन, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग
'राष्ट्र का सम्मान सबसे जरूरी...', अमृत विल्सन के OCI कार्ड विवाद पर HC की टिप्प्णी
Amrit Wilson
'राष्ट्र का सम्मान सबसे जरूरी...', अमृत विल्सन के OCI कार्ड विवाद पर HC की टिप्प्णी
सोनम वांगचुक मामले में SC का सरकार को झटका, स्पीच के अनुवाद को लेकर लगाई फटकार
Supreme Court
सोनम वांगचुक मामले में SC का सरकार को झटका, स्पीच के अनुवाद को लेकर लगाई फटकार