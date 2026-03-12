'हमारे बल्लेबाज कांप रहे थे'...2011 वर्ल्ड कप में IND के खिलाफ मैदान के बाहर से यूं पलटा था मैच, शाहिद अफरीदी ने किया बड़ा खुलासा

Shahid Afridi shocking revelations: टी20 विश्व कप 2026 खत्म हो चुका है. टीम इंडिया ने खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. 8 मार्च को जब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से मात देकर तीसरी बार ट्रॉफी उठाई तो पूरे देश में जश्न मनाया गया. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया के दमदार खेल और फैंस के समर्थन का नतीजा दुनिया ने देखा. यही वजह है कि टी20 विश्व कप 2026 का चैंपियन बनने के बाद पूरी दुनिया भारत के 'ब्लूप्रिंट' की तारीफ कर रही है. एक तरफ टीम इंडिया की जीत के चर्चे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी भारत के खिलाफ मिली अपनी पुरानी हार के जख्मों को याद कर रहे हैं.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने 2011 में खेले गए वनडे विश्व कप को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ मिली हार कोई आम हार नहीं थी. ये हार डर और दहशत वाली थी, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी जब बैटिंग के लिए मैदान पर जा रहे थे तो उनके पैर कांप रहे थे. इस बात को तत्कालीन कप्तान अफरीदी ने खुद स्वीकार किया है.

अफरीदी ने 15 साल बाद किया बड़ा खुलासा

शाहिद अफरीदी ने एक पाकिस्तानी चैनल पर बातचीत के दौरान 2011 वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ मिली हार को लेकर बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि आखिर कैसे मैदान के बाहर से मैच पलट गया था. अफरीदी ने खुलासा किया कि कैसे एक मजबूत शुरुआत के बाद भारतीय फैंस के शोर और टीम इंडिया के जबरदस्त कमबैक ने पाकिस्तानी खेमे में 'डर' पैदा कर दिया था. अफरीदी ने कहा कि उनकी टीम को भारत को हराने का पूरा भरोसा था, खासकर उनकी शुरुआत को देखते हुए, लेकिन मोहाली की भीड़ ने बेहद शत्रुतापूर्ण माहौल बनाकर स्थिति को तुरंत पलट दिया.

अफरीदी ने बताई मैच हारने की वजह

अफरीदी ने कहा कि 'मुझे 2011 की बात याद है, जब हम चंडीगढ़ में भारत के खिलाफ सेमीफाइनल खेल रहे थे. हमने बहुत अच्छी शुरुआत की थी. मोहम्मद हफीज और कामरान अकमल ने 90 रन बनाए थे. उस समय हमारे पास कोई विकेट नहीं था और कप्तान के तौर पर मैं आराम से बैठा था, सोच रहा था कि हम जीतेंगे. तभी पहला विकेट गिर गया. फिर उसके बाद जिस तरह से दर्शकों ने भारतीय टीम का समर्थन किया और जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, मेरे कुछ बल्लेबाज कांप रहे थे. एक कप्तान के तौर पर मैं हफीज को आउट होते हुए देख रहा था और फिर हमारे खिलाड़ियों को हर गेंद पर संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उनके पीछे बहुत शोर था. हम पर बहुत दबाव आ गया था.'

आखिर IND vs PAK सेमीफाइनल में क्या हुआ था?

2011 के वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें मोहाली के मैदान पर भिड़ी थीं. भारत ने 9 विकेट खोकर 261 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए पाक टीम 231 रनों पर सिमट गई थी. भारत के लिए सचिन तेंदुलकर ने 115 बॉल पर 85 रन बनाए थे. पाकिस्तान ने शानदार शुरुआत की. पहला विकेट 8.6 ओवर में 44 रनों पर गिरा. इसके बाद मोहम्मद हफीज और असद शफीक के बीच एक साझेदारी हुई, लेकिन जब हफीज का विकेट 70 रनों पर गिरा तो पाक टीम दबाव में आ गई और बैक टू बैक विकेट खोते गई. टीम 49.5 ओवर में 231 रन ही बना सकी और हार गई. टीम इंडिया के लिए सभी 5 गेंदबाजों ने 2-2 शिकार किए थे.

