Afridi vs Gambhir: अफरीदी ने गंभीर पर ऐसा क्या कहा जो मच गया बवाल? रोहित-विराट पर दिया विस्फोटक बयान

Gautam Gambhir vs Shahid Afridi: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी अपने भारत विरोधी बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं. वह भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़े मुद्दों पर भी कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे बवाल मच जाता है. एक बार अफरीदी ने ऐसा ही किया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 09, 2025, 10:48 AM IST
रोहित-विराट को खेलना चाहिए वर्ल्ड कप: अफरीदी

अफरीदी का कहना है कि रोहित और विराट टीम की रीढ़ हैं और उन्हें 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना चाहिए. टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की एक रिपोर्ट में अफरीदी के हवाले से कहा गया, ''यह सच है कि विराट और रोहित भारतीय बैटिंग लाइन-अप की रीढ़ हैं और जिस तरह से उन्होंने हाल की वनडे सीरीज में खेला है, उससे यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि वे 2027 वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं.''

अफरीदी ने दी सलाह

अफरीदी ने आगे कहा, ''आपको इन दोनों स्टार्स को बचाकर रखना होगा और जब भारत किसी कमजोर टीम के खिलाफ खेल रहा हो, तो वे कुछ नए खिलाड़ियों को आजमा सकते हैं. विराट और रोहित को आराम दे सकते हैं.'' रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता था. वहीं, कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसी पुरस्कार को जीता. विराट इस साल 13 पारियों में 651 और रोहित 14 पारियों में 650 रन बनाकर टीम इंडिया के वनडे में टॉप स्कोरर रहे.

अफरीदी ने गंभीर पर साधा निशाना

अफरीदी ने भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर पर निशाना साधा, जिनके साथ उनके खेलने के दिनों में मैदान पर कई बार उनकी कहासुनी हुई थी. उन्होंने कहा, ''जिस तरह से गौतम ने अपना काम शुरू किया, ऐसा लगा कि वह जो सोचते और कहते हैं वह सही है, लेकिन कुछ समय बाद यह साबित हो गया कि आप हमेशा सही नहीं होते.''

रोहित द्वारा रिकॉर्ड तोड़ने पर क्या कहा?

रोहित के वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के उनके रिकॉर्ड को तोड़ने पर अफरीदी ने खुशी जताई.  पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने कहा, ''रिकॉर्ड टूटने के लिए ही होते हैं और यह भी अब बेहतर हो गया है. मुझे खुशी है कि एक खिलाड़ी जिसे मैं हमेशा से पसंद करता था, उसने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मेरा सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड लगभग 18 साल तक रहा, लेकिन आखिरकार वह टूट गया, इसलिए रिकॉर्ड एक खिलाड़ी बनाता है और दूसरा खिलाड़ी आकर उसे तोड़ देता है. यही क्रिकेट है.''

रोहित के साथ खेलने के दिनों को किया याद

रोहित ने रायपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान अफरीदी के 398 मैचों में 351 छक्कों को पीछे छोड़ दिया और अब उनके 279 मैचों में 355 छक्के हैं. उन्होंने कहा, ''मैंने 2008 में अपने एकमात्र इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन में डेक्कन चार्जर्स के लिए रोहित के साथ खेला था और उस समय मुझे वह पसंद थे. चार्जर्स के प्रैक्टिस सेशन के दौरान मैंने उन्हें बैटिंग करते देखा और उनके क्लास ने मुझे इम्प्रेस किया. मुझे पता था कि एक दिन रोहित इंडिया के लिए खेलेंगे और उन्होंने खुद को एक क्लासी बैट्समैन के तौर पर साबित किया है.''

