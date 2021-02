Pakistan के पूर्व क्रिकेटर Shahid Afridi ने फिर Kashmir की आजादी का अलापा राग, देखिए ट्वीट

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने भले ही अपने क्रिकेट करियर में काफी कामयाबी हासिल की हो, लेकिन वो अक्सर अपने विवादित बयान के जरिए सुर्खियां बटोरते हैं. पूर्व क्रिकेटर ने एक बार फिर भारत (India) के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की है.

शाहिद ने फिर दिखाया 'कश्मीर प्रेम'

शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने ट्विटर पर लिखा, 'हमें कश्मीर के लोगों की बहादुरी और वीरता और मजबूती से प्रेरणा लेने की जरूरत है. ये लोग अपनी जमीन के लिए लड़ते हुए जुल्म का शिकार हुए हैं. मैं अपने भाइयों और बहनों के साथ एकजुट होकर खड़ा हूं और उनकी आजादी के लिए सपोर्ट है. कश्मीर की एकजुटता का दिन (Kashmir Solidarity Day).'

We must take inspiration from the valor and perseverance observed by the people of Kashmir who were subjected to brutality in the fight for their homeland. I stand united with our brothers and sisters in support of their journey to freedom on #KashmirSolidarityDay. pic.twitter.com/7qnp3Wvlrv

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) February 4, 2021