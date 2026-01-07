Advertisement
trendingNow13066109
Hindi Newsक्रिकेटशाहिद अफरीदी ने फिर दिखा दी औकात! मुस्तफिजुर रहमान विवाद पर दिया जहरीला बयान, बांग्लादेश को खोखला समर्थन

शाहिद अफरीदी ने फिर दिखा दी औकात! मुस्तफिजुर रहमान विवाद पर दिया जहरीला बयान, बांग्लादेश को खोखला समर्थन

Shahid Afridi on Mustafizur Rahman Controversy: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी भारत के खिलाफ जहर उगलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. अब उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच मुद्दे पर ज्ञान देते हुए विवादित बयान दिया है. दरअसल, आईपीएल 2026 से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसकी वजह से दोनों क्रिकेट बोर्ड के रिश्तों में खटास आई है. बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं की हत्या के कारण देशभर में आक्रोश का माहौल है. ऐसे में बीसीसीआई ने बड़ा कदम उठाते हुए मुस्तफिजुर को आईपीएल से रिलीज करने का फैसला किया. हालांकि, इस निर्णय से BCB बौखला गया है और पाकिस्तान के रास्ते चलने की जिद्द कर रहा है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 07, 2026, 07:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुस्तफिजुर रहमान विवाद पर शाहिद अफरीदी का विवादित बयान
मुस्तफिजुर रहमान विवाद पर शाहिद अफरीदी का विवादित बयान

Shahid Afridi on Mustafizur Rahman Controversy: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी भारत के खिलाफ जहर उगलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. अब उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच मुद्दे पर ज्ञान देते हुए विवादित बयान दिया है. दरअसल, आईपीएल 2026 से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसकी वजह से दोनों क्रिकेट बोर्ड के रिश्तों में खटास आई है. बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं की हत्या के कारण देशभर में आक्रोश का माहौल है. ऐसे में बीसीसीआई ने बड़ा कदम उठाते हुए मुस्तफिजुर को आईपीएल से रिलीज करने का फैसला किया. हालांकि, इस निर्णय से BCB बौखला गया है और पाकिस्तान के रास्ते चलने की जिद्द कर रहा है.

शाहिद अफरीदी ने इस पूरे मामले पर आग में घी डालने का काम किया है. बांग्लादेश का समर्थन करते हुए उन्होंने आगामी टी20 वर्ल्ड कप में आईसीसी से शेड्यूल बदलने की मांग की है. मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाए जाने के बाद BCB ने सुरक्षा का हवाला देते हुए ICC से आगामी टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के सभी मुकाबले भारत की जगह श्रीलंका में शिफ्ट करने की गुहार लगाई है.

भारत-बांग्लादेश विवाद में कूद पड़े अफरीदी

Add Zee News as a Preferred Source

ये पूरा मामला भारत और बांग्लादेश के बीच है और दुनिया के किसी देश के खिलाड़ी ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला है, लेकिन आदत से मजबूर शाहिद अफरीदी ने फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है. इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए शाहिद अफरीदी ने बांग्लादेश का खुला समर्थन किया. क्रिकेटपाकिस्तान डॉट कॉम से बात करते हुए अफरीदी ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का रुख "सही" और "तार्किक कारणों" पर आधारित था.

अफरीदी ने इस बात पर जोर दिया कि आईसीसी को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी देश को अनुचित तरीके से निर्णयों को प्रभावित करने की अनुमति न दी जाए। उनके इस बयान को व्यापक रूप से भारत और बीसीसीआई की अप्रत्यक्ष आलोचना के रूप में देखा जा रहा है.

अफरीदी के हवाले से कहा गया, ''आईसीसी को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए. किसी भी देश को अपने हितों के अनुसार स्थिति को आकार देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.''

ICC के फैसले का इंतजार

बता दें कि अफरीदी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब खबरें आ रही हैं कि आईसीसी ने बीसीसीआई और बीसीबी के अधिकारियों के बीच बातचीत में मध्यस्थता की है. इन खबरों के मुताबिक, आईसीसी के अधिकारियों ने हाल ही में हुई एक बैठक में बांग्लादेश को आयोजन स्थल बदलने की अपनी मांग पर पुनर्विचार करने को कहा है. इसके बावजूद, यह मुद्दा सार्वजनिक रूप से अनसुलझा ही है और प्रशंसक आईसीसी की अंतिम घोषणा का इंतजार कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: जिस ODI को सबसे आसान बताकर कोहली पर कसा तंज, उस फॉर्मेट में मांजरेकर का कैसा रहा प्रदर्शन?

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Shahid Afridi

Trending news

अमीर हो तो सब खरीद थोड़ी लोगे! पैसे से सीधे नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट; CJI ने...
Supreme Court
अमीर हो तो सब खरीद थोड़ी लोगे! पैसे से सीधे नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट; CJI ने...
पाकिस्तान से दुश्मनी खत्म करने की मंशा देशद्रोह नहीं... हाई कोर्ट का यह फैसला सबको प
himachal high court news
पाकिस्तान से दुश्मनी खत्म करने की मंशा देशद्रोह नहीं... हाई कोर्ट का यह फैसला सबको प
गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
Jammu Kashmir
गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
DNA
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
SIR Draft List
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
Abhishek Banerjee
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
Reservation in Exam
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
Punjab
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
Sir
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई