अमेरिका में नाइट राइडर्स ने रचा इतिहास, फैंस को दिया नए क्रिकेट स्टेडियम का तोहफा, शाहरुख खान ने किया उद्घाटन

शाहरुख खान ने कैलिफोर्निया के पोमोना में लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन किया है और अमेरिका में क्रिकेट के लिए इस बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाया है. यह नया स्टेडियम नॉर्थ अमेरिका में क्रिकेट को विस्तार की दिशा में एक अहम कदम है और उम्मीद है कि 2028 के समर ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी की तैयारी में यह एक बड़ा रोल निभाएगा. यह स्टेडियम लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स फ्रैंचाइजी का होम ग्राउंड होगा और आने वाले सालों में यहां कई अहम मैच खेले जाएंगे.
शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए, एक भावुक संदेश शेयर किया और स्टेडियम के उद्घाटन को एक लंबे समय से देखे गए सपने के सच होने जैसा बताया. बॉलीवुड सुपरस्टार, जो नाइट राइडर्स फ्रैंचाइजी के सह-मालिक भी हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के पीछे की बड़ी सोच के बारे में बताया और इस पहल का समर्थन करने वालों का शुक्रिया अदा किया. शाहरुख खान ने लिखा, 'जो एक सपना था. वह आज सच हो गया है. लॉस एंजिल्स के नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में आप सभी का स्वागत है.'
शाहरुख खान ने आगे लिखा, 'यह जगह सिर्फ खेल के लिए ही नहीं, बल्कि मनोरंजन और परिवारों के लिए भी बनाई गई है और ऐसी यादों के लिए, जो हमेशा बनी रहेंगी. ICC अध्यक्ष जयभाई (जय शाह) का खास शुक्रिया, जो इस सफर में बहुत मददगार रहे, और साथ ही ICC और ICC के CEO संजोग गुप्ता का भी शुक्रिया, जिन्होंने इतना सहयोग दिया. यह लॉस एंजिल्स के लिए, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए और नाइट राइडर्स परिवार के लिए है. पर्पल और गोल्ड पर भरोसा रखें. लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स के घर में आपका स्वागत है.'
हाल ही में खुले इस स्टेडियम में मेजर लीग क्रिकेट सीजन के दौरान पहला कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मैच खेला जाएगा. यह लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स का परमानेंट होम ग्राउंड बन जाएगा, जिससे साउथ कैलिफोर्निया में लोकल क्रिकेट फैंस को पहली बार टॉप-लेवल फ्रैंचाइजी क्रिकेट का रोमांच मिलेगा. इस वेन्यू में आधुनिक सुविधाएं हैं और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहां न सिर्फ क्रिकेट मैच, बल्कि मनोरंजन के कार्यक्रम और परिवार के साथ यादगार अनुभव का भी मजा लिया जा सके.
आने वाले मेजर लीग क्रिकेट सीजन के दौरान इस मैदान पर कुल सात मैच खेले जाएंगे, जो इस इलाके में खेल के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत होगी. अमेरिका में क्रिकेट की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, ऐसे में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाले एक खास वेन्यू की शुरुआत को क्रिकेट के भविष्य के लिए एक बड़े बढ़ावा के तौर पर देखा जा रहा है.
लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड का महत्व सिर्फ फ्रैंचाइजी क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है. उम्मीद है कि 2028 के लॉस एंजिल्स गेम्स में जब क्रिकेट की ओलंपिक में वापसी होगी, तो यह वेन्यू अहम भूमिका निभाएगा. नतीजतन, अगले कुछ सालों में इस स्टेडियम के दुनिया भर में खेल के सबसे अहम जगहों में से एक बनने की संभावना है, जो प्रोफेशनल क्रिकेट और अमेरिका में खेल के बड़े पैमाने पर विकास, दोनों में योगदान देगा.