Add Zee Business As A Preferred Source
App

अमेरिका में नाइट राइडर्स ने रचा इतिहास, फैंस को दिया नए क्रिकेट स्टेडियम का तोहफा, शाहरुख खान ने किया उद्घाटन

शाहरुख खान ने कैलिफोर्निया के पोमोना में लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन किया है और अमेरिका में क्रिकेट के लिए इस बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाया है. यह नया स्टेडियम नॉर्थ अमेरिका में क्रिकेट को विस्तार की दिशा में एक अहम कदम है.

Written ByTarun Verma
Published: Jul 02, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:14 PM IST
अमेरिका में नाइट राइडर्स ने रचा इतिहास, फैंस को दिया नए क्रिकेट स्टेडियम का तोहफा, शाहरुख खान ने किया उद्घाटन
Image Credit: AI Generated ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली में प्राइवेट स्कूल फीस पर फैसला, अब पैरेंट्स की सहमति के बिना नहीं बढ़ेगी फीस
Delhi news12 min ago
2
NEET Re-Exam 202613 min ago
3
PM Modi23 min ago
4
dehradun news23 min ago
5
vastu sastra23 min ago