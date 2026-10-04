धोनी की एक सलाह ने शाई होप को बना दिया खतरनाक, 352 रन का पहाड़ चढ़कर रचा इतिहास, भारत को दे दिया गहरा जख्म

भारत के खिलाफ 352 रन का लक्ष्य... सामने टीम इंडिया जैसी मजबूत टीम... और ऊपर से लगातार बढ़ता दबाव, लेकिन शाई होप ने इन तमाम मुश्किलों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. वेस्टइंडीज के इस बल्लेबाज ने न सिर्फ शानदार शतक ठोका, बल्कि भारत के खिलाफ अपनी टीम को ऐसी ऐतिहासिक जीत दिला दी, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा. मैच के बाद शाई होप ने खुलासा किया कि इस पारी के पीछे भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की एक खास सलाह का भी बड़ा असर था. वेस्टइंडीज के सामने भारत ने 351 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. जवाब में शाई होप ने 143 गेंदों पर नाबाद 162 रन की शानदार पारी खेल दी. यह इस सीरीज में उनका लगातार दूसरा शतक था.
शाई होप ने शुरुआत में बेहद संयम दिखाया. उन्होंने 46 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 104 गेंदों पर वनडे करियर का 21वां शतक जड़ दिया. इसके बाद उनका अंदाज पूरी तरह बदल गया. शतक पूरा करने के बाद शाई होप ने रन बनाने की रफ्तार अचानक बढ़ा दी. उन्होंने अपनी आखिरी 39 गेंदों में 62 रन ठोक दिए. कीमो पॉल के आउट होने के बाद गुडाकेश मोती के साथ उनकी साझेदारी ने मैच का रुख पूरी तरह वेस्टइंडीज की तरफ कर दिया. दोनों ने मिलकर महज 29 गेंदों में 62 रन जोड़ दिए. इसी तेज बल्लेबाजी ने वेस्टइंडीज को भारत के खिलाफ सबसे बड़े वनडे रन चेज तक पहुंचा दिया. शाई होप ने भारत के 351/7 के स्कोर के जवाब में वेस्टइंडीज को 48.2 ओवर में 352-5 तक पहुंचाया. मेहमान टीम ने 10 गेंदें बाकी रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया और तिरुवनंतपुरम व गुवाहाटी में हार के बाद भारत के सीरीज में जीत के सिलसिले को रोक दिया.
'प्लेयर ऑफ द मैच' शाई होप ने मैच के बाद बताया कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुई बातचीत ने लक्ष्य का पीछा करने के उनके तरीके को बदल दिया. शाई होप ने कहा, 'महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि आपके पास हमेशा उतना समय होता है, जितना आप सोचते हैं. मैं बस कोशिश कर रहा था कि आखिर में क्या नतीजा होगा, उस पर ज्यादा ध्यान न दूं. मैं आखिरी ओवरों में बाउंड्री लगाने के प्लान पर ध्यान दे रहा था. हालात को देखते हुए यह सलाह बहुत कीमती साबित हुई.'
भारत के स्लो ओवर रेट की वजह से मेजबान टीम को आखिरी चार ओवरों के लिए 30-यार्ड सर्कल के अंदर एक अतिरिक्त फील्डर रखना पड़ा, जिसका अंदाजा शाई होप को पहले से ही था. उन्होंने कहा, 'मैंने उन ओवरों के बारे में भी सोचा जिनमें भारतीय टीम पीछे चल रही थी. इसलिए मुझे पता था कि उन्हें आखिरी ओवरों में कुछ फील्डर्स को अंदर बुलाना होगा. जब आप किसी स्कोर का बचाव कर रहे हों और आपको रिंग में पांच फील्डर्स रखने पड़ें, तो यह हमेशा मुश्किल होता है. इसलिए बैटिंग करते समय मैंने इन सभी बातों का हिसाब लगाया था. बस अच्छा हुआ कि आखिर में सब कुछ हमारे पक्ष में रहा.' शाई होप ने यह भी बताया कि चेज के दौरान लगभग 30 ओवरों के बाद उन्हें अपने ग्रोइन (जांघ के ऊपरी हिस्से) में तकलीफ महसूस होने लगी थी, लेकिन उन्होंने खेलना जारी रखने का फैसला किया. शाई होप ने कहा, 'शायद 30 ओवर के आसपास, मुझे ग्रोइन एरिया में कुछ तकलीफ महसूस हुई. इसलिए मैंने बस आखिर तक लड़ने की कोशिश की.' शाई होप ने ही विनिंग रन बनाया और एक शानदार चेज पूरा किया, जिससे वेस्टइंडीज ने वनडे क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा सफल रन चेज किया.