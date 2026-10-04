धोनी की एक सलाह ने शाई होप को बना दिया खतरनाक, 352 रन का पहाड़ चढ़कर रचा इतिहास, भारत को दे दिया गहरा जख्म

भारत के स्लो ओवर रेट की वजह से मेजबान टीम को आखिरी चार ओवरों के लिए 30-यार्ड सर्कल के अंदर एक अतिरिक्त फील्डर रखना पड़ा, जिसका अंदाजा शाई होप को पहले से ही था. उन्होंने कहा, 'मैंने उन ओवरों के बारे में भी सोचा जिनमें भारतीय टीम पीछे चल रही थी. इसलिए मुझे पता था कि उन्हें आखिरी ओवरों में कुछ फील्डर्स को अंदर बुलाना होगा. जब आप किसी स्कोर का बचाव कर रहे हों और आपको रिंग में पांच फील्डर्स रखने पड़ें, तो यह हमेशा मुश्किल होता है. इसलिए बैटिंग करते समय मैंने इन सभी बातों का हिसाब लगाया था. बस अच्छा हुआ कि आखिर में सब कुछ हमारे पक्ष में रहा.' शाई होप ने यह भी बताया कि चेज के दौरान लगभग 30 ओवरों के बाद उन्हें अपने ग्रोइन (जांघ के ऊपरी हिस्से) में तकलीफ महसूस होने लगी थी, लेकिन उन्होंने खेलना जारी रखने का फैसला किया. शाई होप ने कहा, 'शायद 30 ओवर के आसपास, मुझे ग्रोइन एरिया में कुछ तकलीफ महसूस हुई. इसलिए मैंने बस आखिर तक लड़ने की कोशिश की.' शाई होप ने ही विनिंग रन बनाया और एक शानदार चेज पूरा किया, जिससे वेस्टइंडीज ने वनडे क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा सफल रन चेज किया.