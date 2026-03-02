Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटपाकिस्तान की तरह विंडीज ने नहीं बनाए बहाने.. कप्तान का बवाली बयान, किसपर फोड़ा बाहर होने का ठीकरा?

पाकिस्तान की तरह विंडीज ने नहीं बनाए बहाने.. कप्तान का बवाली बयान, किसपर फोड़ा बाहर होने का ठीकरा?

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज की टीम अपने विध्वंसक प्रदर्शन से विरोधियों में खौफ भर रही थी, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया की हार से विंडीज सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई. पाकिस्तान ने बहाने बनाए लेकिन विंडीज ने डंके की चोट पर अपनी गलती का एहसास किया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 02, 2026, 02:38 PM IST
IND vs WI (BCCI)
IND vs WI (BCCI)

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज ने धमाकेदार शुरुआत की थी, लेकिन सुपर-8 में दो हार ने टीम का खेल खराब कर दिया. वहीं, दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही हाल था. लेकिन पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद खूब बहाने बनाए. लेकिन वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने बाहर होने के बाद अपनी हार की गलतियों को जगजाहिर किया. 

कैसा रहा विंडीज का प्रदर्शन?

वेस्टइंडीज के भारत के खिलाफ प्रदर्शन की बात करें तो भारत ने टॉस जीतकर टीम को पहले बैटिंग का न्यौता दिया. कप्तान शाई होप 32 के स्कोर पर आउट हो गए और उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी कम का रहा. रोस्टन चेज ने 200 के स्ट्राइक रेट से 40 रन ठोके. हेटमायर ने 32 और जेसन होल्डर ने 37 रन की पारी खेलकर टीम के स्कोर को 195 तक पहुंचा दिया. भारत ने 196 रन के लक्ष्य को 4 गेंद रहते चेज किया और संजू सैमसन ने नाबाद 97 रन की पारी खेलकर तबाही मचा दी. 

क्या बोले शाई होप?

शाई होप ने मैच के बाद कहा, 'हां, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा. मुझे और तेज बैटिंग करनी चाहिए थी अगर आप यही चाहते हैं कि मैं खुलकर कहूं तो मैं इसका जिम्मेदार हूं. जब आप लीड कर रहे होते हैं, तो आप अपना हाथ ऊपर रखना चाहते हैं और टॉप पर टोन सेट करना चाहते हैं. ऐसे हालात में, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो हर कोई स्ट्रगल करता है. लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं खराब बैटिंग कर रहा था. मैंने कुछ फील्डर्स को हिट किया और उन्होंने अच्छी बॉलिंग की. आप हर बॉल पर सिक्स मारना चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता.'

ये भी पढे़ं.. टी20 वर्ल्ड कप से बाहर.. फिर भी घर नहीं लौटेगी जिम्बाब्वे की टीम, अचानक आई बुरी खबर

20 रन कम पड़ गए

उन्होंने आगे कहा, 'हमारी बैटिंग की गहराई को देखते हुए, मुझे उस समय यह कोई बड़ी बात नहीं लगी लेकिन हम उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए जितना हम चाहते थे. यहां ईडन गार्डन्स में लक्ष्य का पीछा करना आमतौर पर बेहतर होता है, खासकर ओस के साथ. यह हमेशा एक फैक्टर बन जाता है. मुझे नहीं लगता कि मैं टॉस जीत सकता हूं इससे मैं हमेशा बैकफुट पर आ जाता हूं. एक टीम को जीतना ही होता है.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

Ind Vs WI

