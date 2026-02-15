Advertisement
trendingNow13110909
Hindi Newsक्रिकेटहार्दिक पांड्या होंगे फरहान के..., पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज की जमकर उड़ी खिल्ली, भारत का जलवा बरकरार

'हार्दिक पांड्या होंगे फरहान के...,' पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज की जमकर उड़ी खिल्ली, भारत का जलवा बरकरार

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए महामुकाबले में एक बार फिर टीम इंडिया ने अपना जलवा बरकरार रखा. टीम इंडिया ने 8वीं बार पाकिस्तान को टी20 विश्व कप में हराने का कारनामा किया है. भारत की जीत के हीरो रहे ईशान किशन ने 77 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम इंडिया के लिए मैच विनिंग पारी खेली. फरहान और बुमराह के बीच जबरदस्त टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही थी. लेकिन हार्दिक पांड्या ने उसकी नौबत ही नहीं आने दी और उन्हें खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया और फरहान बुरी तरह से फ्लॉप रहे.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 15, 2026, 11:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND VS PAK
IND VS PAK

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए महामुकाबले में एक बार फिर टीम इंडिया ने अपना जलवा बरकरार रखा. टीम इंडिया ने 8वीं बार पाकिस्तान को टी20 विश्व कप में हराने का कारनामा किया है. भारत की जीत के हीरो रहे ईशान किशन ने 77 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम इंडिया के लिए मैच विनिंग पारी खेली. उनकी इस धमाकेदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाक के सामने 176 रनों का लक्ष्य रखा था. जवाब में पाकिस्तान 114 रन ही बना सकी और यह मैच बुरी तरह से हार गई. भारत-पाक मैच से पहले पाक की तरफ से एक नाम खूब चर्चा में था और वो नाम है साहिबजादा फरहान का. फरहान और बुमराह के बीच जबरदस्त टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही थी. लेकिन हार्दिक पांड्या ने उसकी नौबत ही नहीं आने दी और उन्हें खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया और फरहान बुरी तरह से फ्लॉप रहे.

फरहान का उड़ा जमकर मजाक
साहिबजादा फरहान अपने सबसे बड़े विरोधी भारत के खिलाफ आज बुरी तरह से फ्लॉप रहे. उनके खाता भी ना खोल पाने पर फैंस उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं और उनका जमकर मजाक बना रहा हैं. इस पर एक यूजर ने उनका मजाक बनाते हुए लिखा, ' अगर साहिबजादा फरहान चाहें तो डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, लेकिन अगर वह फिल्म कभी बनती है, तो हार्दिक पांड्या ही कहानी के मुख्य नायक बनकर उभरेंगे. एक यूजर ने तो यहां तक लिख डाला,'अगर आप हार्दिक पांड्या की जेब देखेंगे तो आपको उसमें साहिबजादा फरहान मिलेंगे.'

फरहान का फ्लॉप शो
साहिबजादा फरहान की इस मैच से पहले काफी हाइप थी. कयास लगाए जा रहे थे कि आज भारतीय टीम के खिलाफ वह शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं. लेकिन, भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने उन्हें खाता भी खोलने मौका नहीं दिया और बिना 1 भी रन बनाए पवेलियन लौट गए. फरहान ने इस टूर्नामेंट 200 के करीब रन बनाए थे और वह भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खिलाफ सिक्स लगाने वाले इकलौते खिलाड़ी थे.लेकिन, आज पूरी तरह से फ्लॉप रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत की 8वीं जीत
भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस मुकाबले में एक बार फिर टीम इंडिया ने बाजी मारी. भारतीय टीम ने रिकॉर्ड 8वीं बार पाक को धोने का काम किया है. बता दें कि आजतक टी20 विश्व कप के इतिहास में भारत और पाक के बीच खेले गए मुकाबले 9 में से 8 बार भारत ने बाजी मारी है. वहीं, एक बार पाकिस्तान को जीत नसीब हुई है. भारत ने आज भी अपने दबदबे को बरकरार रखते हुए एक बार फिर कोलंबो में झंडा गाड़ा.

ये भी पढे़ंकोलंबो में मार-मार...किशन के तूफान में उड़ा पाकिस्तान,तोड़ दिया युवराज सिंह का प्रचंड रिकॉर्ड

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Shaibzada Farhan brutally trolledIND vs Pak

Trending news

J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
Jammu and Kashmir
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
punab news
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
India weather
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
Asaduddin Owaisi
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
Pune News
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
T20 World Cup
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
Indian AI
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
West bengal elections
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
क्या है गिलोटिन? बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम; BJP ने जारी किया Whip
Budget 2025-26
क्या है गिलोटिन? बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम; BJP ने जारी किया Whip
'पहले तृषा के घर से बाहर निकलो...', सुपरस्टार विजय पर बीजेपी नेता के कमेंट से बवाल
Superstar vijay
'पहले तृषा के घर से बाहर निकलो...', सुपरस्टार विजय पर बीजेपी नेता के कमेंट से बवाल