साहिबजादा फरहान ने तोड़ा किंग कोहली का विश्व रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज

विराट कोहली ने साल 2014 के टी20 वर्ल्ड कप के दौरान 319 रन बनाए थे.जो कि अभी तक सिंगल वर्ल्ड कप एडिसन में किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सबसे ज्यादा रन था. अब इस रिकॉर्ड को पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने चकनाचूर कर दिया है.
विराट कोहली ने क्रिकेट जगत में जो नाम कायम किया है ऐसा बेहद कम खिलाड़ियों को नसीब होता है. किंग कोहली अपनी मैच विनिंग पारियों के साथ-साथ रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाने के लिए भी जाते हैं. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं. किंग कोहली ने ना सिर्फ टेस्ट,वनडे बल्कि टी20 में भी कई सारे रिकॉर्ड्स हासिल किए हैं. गौरतलब है कि हम बात कर रहे हैं रन मशीन के द्वारा बनाए गए ऐसे रिकॉर्ड के बारे में, जो कि अब पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के नाम कायम हो गया है. दरअसल, विराट कोहली ने सिंगल टी20 वर्ल्ड कप एडिसन में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड सालों पहले स्थापित किया था. किंग कोहली ने साल 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में 319 रन बनाया था, अब साहिबजादा ने उनके इस रिकॉर्ड को बुरी तरह तोड़ दिया.अब वह एक विश्व कप पस एडिसन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं.