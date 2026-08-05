बांग्लादेश में बवाल: शाकिब अल हसन के घर पर पेट्रोल बम से हमला, क्या शेख हसीना का समर्थन करना पड़ा भारी?

Shakib Al Hasan Home Attacked: बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन के मागुरा स्थित पुश्तैनी घर पर बुधवार शाम अज्ञात व्यक्तियों ने कथित तौर पर ईंटों और पत्थरों से हमला किया. इससे घर के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है. हमले के दौरान अज्ञात बदमाशों द्वारा शाकिब के घर पर कथित तौर पर पेट्रोल बम भी फेंके गए. यह घटना स्थानीय समयानुसार रात करीब 8:45 बजे मागुरा शहर के केशब मोर इलाके में स्थित उनके आवास पर हुई. उनके घर के बाहर पटाखों की आवाज भी सुनी गई.
यह हमला उस समय हुआ जब मागुरा-1 निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व अवामी लीग सांसद शाकिब ने नई दिल्ली से पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा वर्चुअली संबोधित एक मीडिया संवाद में हिस्सा लिया. इस कार्यक्रम का आयोजन 'फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया' (FCC) द्वारा किया गया था. इस बातचीत के दौरान हसीना ने जुलाई-अगस्त 2024 की अशांति से निपटने के अपनी सरकार के तरीके का बचाव किया. उन्होंने उस छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के बारे में बताया. इसके कारण उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी थी.
Torching residences : the cost of attending Awami League press conference
Neo fascism engulfs Bangladesh
A grisly petrol bomb attack took place at the residence of Bangladesh’s celebrated cricket icon Sakib Al hasan, hours after the world famous star cricketer appeared at a… pic.twitter.com/Uqmwwih3XG
— Bangladesh Awami League (@albd1971) August 5, 2026
यह घटना पिछले साल हसीना को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद बांग्लादेश में जारी राजनीतिक तनाव के बीच हुई है. अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से देश में स्थिति काफी अस्थिर बनी हुई है. रिपोर्टों के अनुसार, मीडिया से बातचीत से पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP), जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) के नेताओं ने इस आयोजन की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी और मीडिया संगठनों को हसीना की टिप्पणियों को प्रसारित करने के खिलाफ चेतावनी दी थी. अवामी लीग के नेताओं और समर्थकों ने आरोप लगाया है कि शाकिब के आवास पर हमला उनके इस कार्यक्रम में शामिल होने से जुड़ा था. हालांकि, बांग्लादेशी अधिकारियों ने हमले के किसी भी मकसद की पुष्टि नहीं की है और पुलिस अभी तक जिम्मेदार लोगों की पहचान नहीं कर पाई है.
In the history of cricket, the home of the world's best all-rounder, Shakib Al Hasan, is being subjected to petrol bomb attacks and arson by Jamaat and the BNP. pic.twitter.com/pyi091A240
— Abdur Razzak (@ARofficial55) August 5, 2026
मागुरा सदर थाना के प्रभारी अधिकारी (OC) अब्दुल्ला अल मामून ने पुष्टि की कि हमले के दौरान घर की खिड़कियों के कई शीशे टूट गए. इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ और सूचना मिलते ही पुलिस कर्मियों को मौके पर तैनात कर दिया गया. अधिकारी ने 'द डेली स्टार' को बताया, ''कई बदमाशों ने घर पर ईंट के टुकड़े फेंके और खिड़कियों में तोड़फोड़ की. उन्होंने घर में आग लगाने की कोशिश भी की.''
अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि घर के लोहे के गेट पर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई थी. हालांकि, जांचकर्ताओं को पेट्रोल बम के इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं मिला. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. शाकिब को बांग्लादेश का सबसे महान ऑलराउंडर क्रिकेटर माना जाता है, लेकिन अवामी लीग के साथ उनके राजनीतिक जुड़ाव के कारण वे हमेशा एक विवादास्पद व्यक्ति रहे हैं. उन्हें 2024 के आम चुनाव में अवामी लीग के उम्मीदवार के रूप में मागुरा-1 निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुना गया था.