बांग्लादेश में बवाल: शाकिब अल हसन के घर पर पेट्रोल बम से हमला, क्या शेख हसीना का समर्थन करना पड़ा भारी?

यह घटना पिछले साल हसीना को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद बांग्लादेश में जारी राजनीतिक तनाव के बीच हुई है. अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से देश में स्थिति काफी अस्थिर बनी हुई है. रिपोर्टों के अनुसार, मीडिया से बातचीत से पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP), जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) के नेताओं ने इस आयोजन की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी और मीडिया संगठनों को हसीना की टिप्पणियों को प्रसारित करने के खिलाफ चेतावनी दी थी. अवामी लीग के नेताओं और समर्थकों ने आरोप लगाया है कि शाकिब के आवास पर हमला उनके इस कार्यक्रम में शामिल होने से जुड़ा था. हालांकि, बांग्लादेशी अधिकारियों ने हमले के किसी भी मकसद की पुष्टि नहीं की है और पुलिस अभी तक जिम्मेदार लोगों की पहचान नहीं कर पाई है.