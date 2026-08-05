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बांग्लादेश में बवाल: शाकिब अल हसन के घर पर पेट्रोल बम से हमला, क्या शेख हसीना का समर्थन करना पड़ा भारी?

Shakib Al Hasan Home Attacked: बांग्लादेश के दिग्गज क्रिकेटर शाकिब अल हसन के मागुरा स्थित घर पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया. यह घटना पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाकिब की भागीदारी के कुछ घंटों बाद हुई. जानिए इस राजनीतिक तनाव और हमले की पूरी जानकारी.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 05, 2026, 11:31 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:49 PM IST
बांग्लादेश में बवाल: शाकिब अल हसन के घर पर पेट्रोल बम से हमला, क्या शेख हसीना का समर्थन करना पड़ा भारी?
Image Credit: बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन के घर पर हमला.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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