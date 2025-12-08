रिटायरमेंट से लौट आया मैच विनर..फिर से Test और T20 खेलेंगे शाकिब अल हसन...संन्यास तोड़ने की बताई ये वजह

Shakib Al Hasan has withdrawn his retirement: क्रिकेट की दुनिया में ऐसे कई नाम हुए हैं, जिन्होंने संन्यास तोड़कर दोबारा मैदान पर वापसी की और कई साल तक क्रिकेट खेले. ऐसा करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में अब नया नाम जुड़ा है. ये नाम है बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन का, जो संन्यास तोड़कर दोबारा टेस्ट और टी20 में नजर आएंगे. इसके पीछे की वजह भी शाकिब ने बताई है.

दरअसल, शाकिब अल हसन की संन्यास से वापसी बांग्लादेश क्रिकेट टीम को बड़ा सहारा माना जा रहा है, क्योंकि वो पूरी दुनिया के सबसे सफल ऑलराउंडरों में शामिल हैं. शाकिब ने पिछले साल यानी 2024 में टी20 और टेस्ट दोनों फॉर्मेट को अलविदा कहकर सभी को चौंका दिया था, लेकिन अब एक साल बाद शाकिब ने साफ कर दिया है कि उनका करियर अभी खत्म नहीं हुआ है. वह दोबारा तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं और एक आखिरी फुल सीरीज खेलकर सम्मानजनक विदाई लेना चाहते हैं.

शाकिब ने संन्यास क्यों तोड़ा?

अब सवाल है कि आखिर शाकिब ने संन्यास क्यों तोड़ा? इसे लेकर उन्होंने ‘बियर्ड बिफोर विकेट’ पॉडकास्ट पर खुलकर बात की. शाकिब ने बताया कि उन्होंने आधिकारिक रूप से किसी भी फॉर्मेट को पूरी तरह नहीं छोड़ा था. उनका प्लान है कि बांग्लादेश यानी घर लौटकर टेस्ट, वनडे और टी20 की एक पूरी सीरीज खेलें और उसके बाद तय करें कि किस फॉर्मेट से विदाई लेनी है. शाकिब के मुताबिक, 'मैं सभी फॉर्मेट खेलकर संन्यास लेना चाहता हूं. चाहे क्रम टी20, वनडे, टेस्ट हो या टेस्ट, वनडे, टी20… इससे फर्क नहीं पड़ता.'

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों बांग्लादेश नहीं जा पा रहे शाकिब अल हसन?

शाकिब अल हसन पर कई केस चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि जैसे ही वो बांग्लादेश में एंट्री करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी. इन तमाम खबरों के बीच शाकिब को उम्मीद है कि वो जल्द ही बांग्लादेश लौटेंगे और अपनी सरजमीं पर देश के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट खेलेंगे.

शाकिब अल हसन ने दलील देते हुए कहा कि 'मुझे लगता है कि जब कोई खिलाड़ी कुछ कहता है, तो वह अपनी बात पर कायम रहने की कोशिश करता है. वे आमतौर पर अचानक अपना मन नहीं बदलते. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अच्छा खेलता हूं या नहीं. अगर मैं खेलना चाहूं तो उसके बाद मैं एक खराब सीरीज भी खेल सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है. मुझे लगता है कि यह काफी है. यह फैंस को अलविदा कहने का एक अच्छा तरीका है, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और उन्हें कुछ वापस देना, घर पर सीरीज खेलकर, ये बड़ा मौका और एहसास होगा.'

ये भी पढ़ें: 4 फिफ्टी 1 शतक और 372 रन....टीम इंडिया का वो 'शेर', जो T20I सीरीज में कर देगा साउथ अफ्रीका का धुआं-धुआं