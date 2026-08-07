क्या वर्ल्ड कप 2027 में खेल पाएंगे शाकिब अल हसन? बांग्लादेश में एंट्री पर सवाल, वापसी की क्या-क्या शर्तें?

Bangladesh Cricket Shakib Al Hasan: बांग्लादेश के दिग्गज क्रिकेटर और बेदखल प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी शाकिब अल हसन वापस अपने देश लौटना चाहते हैं. वह दो साल के निर्वासन को खत्म कर देश लौटने के लिए तैयार हैं. शाकिब ने कहा है कि अगर वर्तमान सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी देती है, तो वह हत्या सहित अन्य आरोपों के मुकदमे (ट्रायल) का सामना करने और अपनी विदाई सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं.
अगस्त 2024 में एक छात्र आंदोलन के कारण शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से शाकिब अमेरिका में रह रहे हैं. 39 वर्षीय शाकिब ने अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है. वह उम्मीद करते हैं कि उन्हें अपने घर (बांग्लादेश) में एक विदाई सीरीज खेलने का मौका मिलेगा और वह 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में भी अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे.
शाकिब का मामला शेख हसीना के पतन के बाद की बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल का हिस्सा है, जिसमें उनके दर्जनों सहयोगियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. उनकी वापसी यह परखने का एक माध्यम होगी कि क्या प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को जगह देगी. यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि खुद शेख हसीना ने मौत की सजा के बावजूद दिसंबर में लौटने का ऐलान किया है.
वर्तमान में श्रीलंका में फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल रहे शाकिब ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से फोन पर बताया कि यदि सरकार उन्हें सुरक्षा की मंजूरी दे देती है, तो वह वापस जाकर कोर्ट के ट्रायल और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करने में खुश होंगे. उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा, ''मैं जानता हूं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है.''
शेख हसीना फिलहाल भारत में रह रही हैं.उन्हें विरोध प्रदर्शनों के दौरान लगभग 1,400 लोगों की मौत के मामले में उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई है. हसीना ने संकेत दिया है कि वह और अवामी लीग के अन्य नेता दिसंबर में स्वेच्छा से बांग्लादेश लौटेंगे. शाकिब का कहना है कि वह जल्द से जल्द घर लौटना चाहते हैं, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पाया, तो वह हसीना के साथ ही वापस आने की कोशिश करेंगे.
शाकिब ने हाल ही में दिल्ली में शेख हसीना के साथ एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के अपने फैसले का बचाव किया. इसके तुरंत बाद बांग्लादेश में उनके खाली घर पर हमला किया गया था. शाकिब ने कहा कि उन्होंने केवल शांति और बांग्लादेश की प्रगति की बात कही थी और उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है. उन्होंने अपने ऊपर लगे "फर्जी" आरोपों को हटाने के लिए गृह और खेल मंत्रालयों को पत्र भी लिखा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है.
शाकिब वापसी की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सरकार का रुख सख्त नजर आ रहा है. बांग्लादेश के युवा और खेल मंत्री अमीनुल हक ने हाल ही में कहा है कि शेख हसीना (जिन्हें वह तानाशाह कहते हैं) के साथ मंच साझा करने के बाद अब शाकिब के लिए वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची है. इससे पहले बीसीबी (BCB) ने कहा था कि यदि वह फिट और उपलब्ध रहते हैं, तो उनके नाम पर विचार किया जाएगा, लेकिन ताजा राजनीतिक घटनाक्रम ने इसे मुश्किल बना दिया है.