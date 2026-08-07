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क्या वर्ल्ड कप 2027 में खेल पाएंगे शाकिब अल हसन? बांग्लादेश में एंट्री पर सवाल, वापसी की क्या-क्या शर्तें?

Bangladesh Cricket Shakib Al Hasan: बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने सुरक्षा की गारंटी मिलने पर देश लौटने और हत्या के आरोपों का सामना करने की इच्छा जताई है. शाकिब के क्रिकेट करियर, राजनीतिक विवादों और 2027 वर्ल्ड कप की योजनाओं के बारे में जानिए.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 07, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:04 PM IST
क्या वर्ल्ड कप 2027 में खेल पाएंगे शाकिब अल हसन? बांग्लादेश में एंट्री पर सवाल, वापसी की क्या-क्या शर्तें?
Image Credit: बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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