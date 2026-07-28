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वेस्टइंडीज के 7 विकेट लेकर उछल रहे थे पाकिस्तानी गेंदबाज, फिर रचा गया इतिहास, टेस्ट में 38 साल बाद हुआ ऐसा

WI vs PAK: दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के 7 विकेट लेकर पाकिस्तान की टीम ने मैच में पकड़ मजबूत कर ली थी, लेकिन रोच-जोसेफ को जोड़ी ने 55 गेंदों पर 61 रनों की साझेदारी कर बाबर आजम एंड कंपनी को बैकफुट पर धकेल दिया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 28, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:01 PM IST
वेस्टइंडीज के 7 विकेट लेकर उछल रहे थे पाकिस्तानी गेंदबाज, फिर रचा गया इतिहास, टेस्ट में 38 साल बाद हुआ ऐसा

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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