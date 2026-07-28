वेस्टइंडीज के 7 विकेट लेकर उछल रहे थे पाकिस्तानी गेंदबाज, फिर रचा गया इतिहास, टेस्ट में 38 साल बाद हुआ ऐसा

West Indies vs Pakistan Test: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर खड़ा है. त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 181 रनों पर सिमट गई और पाकिस्तान के सामने 211 रनों का लक्ष्य है. पहली इनिंग में 311 रन बनाने के बाद वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 282 रनों पर ऑलआउट किया और 29 रनों की बढ़त हासिल की. हालांकि, दूसरी पारी में कैरिबियाई बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया.