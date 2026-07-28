वेस्टइंडीज के 7 विकेट लेकर उछल रहे थे पाकिस्तानी गेंदबाज, फिर रचा गया इतिहास, टेस्ट में 38 साल बाद हुआ ऐसा

West Indies vs Pakistan Test: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर खड़ा है. त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 181 रनों पर सिमट गई और पाकिस्तान के सामने 211 रनों का लक्ष्य है. पहली इनिंग में 311 रन बनाने के बाद वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 282 रनों पर ऑलआउट किया और 29 रनों की बढ़त हासिल की. हालांकि, दूसरी पारी में कैरिबियाई बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया.
एक समय पर वेस्टइंडीज ने सिर्फ 93 रनों पर 7 विकेट गंवा दिए थे. ऐसा लगा कि टीम 150 रन से पहले ही निपट जाएगी, लेकिन दो गेंदबाजों ने बल्ले से दम दिखाकर पाकिस्तान के होश उड़ा दिए. 8वें विकेट के लिए केमार रोच और शमार जोसेफ के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई.
दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के 7 विकेट लेकर पाकिस्तान की टीम ने मैच में पकड़ मजबूत कर ली थी, लेकिन रोच-जोसेफ को जोड़ी ने 55 गेंदों पर 61 रनों की साझेदारी कर बाबर आजम एंड कंपनी को बैकफुट पर धकेल दिया. शमार जोसेफ ने चार छक्के और एक चौका की मदद से 27 गेंदों पर 38 रन बनाए, जबकि केमार रोच ने 18 रनों की जुझारू पारी खेली.
जोसेफ-रोच ने 61 रनों की साझेदारी कर इतिहास रच दिया. दरअसल, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच की तीसरी या चौथी पारी में 61 रन की यह साझेदारी, 50 से ज्यादा रन की सिर्फ तीसरी और 1988 के बाद पहली है.
इस टेस्ट की खास बात ये रही कि वेस्टइंडीज की दोनों पारियों को मिलाकर कुल 20 विकेट पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने लिए. एक भी विकेट स्पिनर ने नहीं लिया. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में सभी 20 विकेट पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने ही लिए हैं. दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट का चौथा दिन जारी है और वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के सामने 211 रनों का लक्ष्य रखा है.