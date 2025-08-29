थप्पड़ कांड में नई 'आग'... वायरल वीडियो देख श्रीसंत की बीवी का खौला खून, ललित मोदी और क्लार्क को सरेआम किया बेइज्जत!

आईपीएल 2008 में हरभजन सिंह ने एस श्रीसंत को बीच मैदान पर ही थप्पड़ मार दिया था. इस बात को 17 साल बीत चुके हैं और दोनों खिलाड़ियों के बीच अब सबकुछ नॉर्मल है. हरभजन सिंह ने एक बयान में यह माना भी था कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. अब आईपीएल के तत्कालीन चेयरमैन ललित मोदी ने एक वीडियो शेयर किया, जिसने आग में घी डालने का काम किया. ललित मोदी ने हरभजन और श्रीसंत के विवाद का वो वीडियो एक्स पर पोस्ट किया, जो अब तक सामने नहीं आया है. इस वीडियो को देखने के बाद श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी गुस्से से भर गईं. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर ललित मोदी और उनका इंटरव्यू लेने वाले माइकल क्लार्क को टैग करते हुए भड़ास निकाली.

ललित मोदी ने शेयर किया वीडियो

दरअसल, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल क्लार्क के बियॉन्ड23 क्रिकेट पॉडकास्ट पर बोलते हुए ललित मोदी ने दावा किया कि उनके पास उस 'Slapgate' विवाद का अनदेखा फुटेज है, जिसने लीग को शुरुआती दिनों में हिलाकर रख दिया था. 18 साल पुरानी वो घटना फिर से सुर्खियों में आने से श्रीसंत के परिवार की ओर से तीखा रिएक्शन आया है. उनकी पत्नी ने मोदी और क्लार्क को खरी-खरी सुनाई. उन्होंने कहा कि यह पुराने जख्मों को घसीटने की कोशिश है, जबकि दोनों आगे बढ़ चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) August 29, 2025

7वें आसमान पर श्रीसंत की वाइफ का गुस्सा

ललित मोदी का पोस्ट किया गया वीडियो देख श्रीसंत की वाइफ आगबबूला हो गईं और उन्होंने उनका गुस्सा इंस्टाग्राम के जरिए फूटा. उन्होंने ललित मोदी और माइकल क्लार्क को टैग करते हुए लिखा, 'ललित मोदी और माइकल क्लार्क, आपको शर्म आनी चाहिए. आप लोग इंसान भी नहीं हैं कि सिर्फ अपनी सस्ती लोकप्रियता और विचारों के लिए 2008 की किसी घटना को घसीट रहे हैं. श्रीसंत और हरभजन दोनों बहुत पहले ही आगे बढ़ चुके हैं. अब वे स्कूल जाने वाले बच्चों के पिता हैं, फिर भी आप उन्हें पुराने जख्मों में फिर से घसीटने की कोशिश कर रहे हैं. बेहद घिनौना, निर्दयी और अमानवीय.'

'फिर से सदमा जीने को मजबूर किया जा रहा'

भुवनेश्वरी ने आगे बताया कि इस घटना के फिर से सामने आने से उनके परिवार पर क्या असर पड़ा है. उन्होंने लिखा, ' श्रीसंत ने हर मुश्किल का सामना करने के बाद गरिमा और गरिमा के साथ अपना जीवन फिर से बनाया है. उनकी पत्नी और उनके बच्चों की मां होने के नाते 18 साल बाद इस घटना का फिर से सामने आना हमारे परिवार के लिए बेहद दुखद है. परिवारों को उस सदमे को फिर से जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसे दशकों पहले दबा दिया गया था ताकि आप लोगों की नजरों में आ सकें. यह सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं, बल्कि उनके मासूम बच्चों को भी जख्म देता है, जिन्हें अब बिना किसी गलती के सवालों और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है.'

'भगवान से डरो..'

श्रीसंत की पत्नी ने इस कदम को बेहद असंवेदनशील बताया. उन्होंने लिखा, 'इतना घटिया और अमानवीय काम करने के लिए आप पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए. श्रीसंत एक मजबूत और चरित्रवान व्यक्ति हैं और कोई भी वीडियो उनसे यह सम्मान नहीं छीन सकता. अपने फायदे के लिए परिवारों और मासूम बच्चों को चोट पहुंचाने से पहले ईश्वर से डरो.'

उन्होंने पॉडकास्ट पेज पर कमेंट्स को संभालने के तरीके की भी आलोचना की. उन्होंने आगे लिखा, 'बहुत दयनीय! आपने सच्चाई का सामना करने के बजाय मेरा कमेंट डिलीट कर दी. अगर आप लोगों के विचार जानने के लिए पोस्ट कर सकते हैं, तो कम से कम सच्चाई को सामने रखने का साहस तो रखो.'