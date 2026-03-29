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Hindi Newsक्रिकेटदिनेश कार्तिक की पोस्ट से मचा बवाल, जोश में विदेशी खिलाड़ी के बड़े बोल, RCB में दरार?

दिनेश कार्तिक की पोस्ट से मचा बवाल, जोश में विदेशी खिलाड़ी के बड़े बोल, RCB में दरार?

सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेले गए मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने बाजी मारी. इस मैच के दौरान कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. आइए जानते हैं पूरा मामला.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 29, 2026, 06:57 PM IST
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Image credit-X/DK
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शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत में फिल साल्ट ने अहम योगदान दिया, भले ही स्कोरकार्ड देखकर यह साफ न दिखे. बल्ले से उनका प्रदर्शन बड़ा नहीं रहा, लेकिन फील्डिंग में उन्होंने कमाल दिखाया. आउटफील्ड में साल्ट ने तीन शानदार कैच लपके, जिनमें ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन के दो बेहतरीन कैच भी शामिल थे. हालांकि मैच के बाद आरसीबी के बल्लेबाजी कोच और मेंटर दिनेश कार्तिक ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में साल्ट के कैच की फोटो शेयर नहीं की, जिस पर साल्ट ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया. बहरहाल, आपको बता दें कि आरसीबी ने टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की है.

'शर्म की बात'

"कैच के मास्टरमाइंड को नजरअंदाज? यह तो शर्म की बात है!" कार्तिक के इंस्टाग्राम पोस्ट पर साल्ट ने मजेदार अंदाज में लिखा.कार्तिक ने मैच के आरसीबी के बेहतरीन पलों का एक कोलाज शेयर किया, जिसमें तीन विकेट लेने वाले जैकब डफी की तस्वीरें और विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार की शानदार पारियों की झलक शामिल थी, जिन्होंने टीम को 202 रन के लक्ष्य तक केवल 15.4 ओवर में पहुंचाने में मदद की. लेकिन इस कोलाज में साल्ट की कोई तस्वीर नहीं दिखाई दी.

साल्ट ने पकड़ा कैच

कुछ घंटों बाद कार्तिक ने सॉल्ट के उस शानदार एक हाथ के कैच की भी सराहना की, जिससे ईशान किशन पवेलियन लौटे थे.सॉल्ट का दूसरा कैच, जो उन्होंने डीप मिड-विकेट पर हेनरिक क्लासेन को आउट करने के लिए पकड़ा, बेहद नाटकीय था. 29 वर्षीय क्लासेन अपना संतुलन खो बैठे और गिर पड़े, लेकिन बाउंड्री रोप से कुछ ही मिलीमीटर दूर होने के बावजूद गेंद को छूने नहीं पाए.इसके कुछ ओवर बाद, सॉल्ट ने एक और कैच पकड़ा, जिसे ‘टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ कैच’ कहा जा सकता है. डीप एक्स्ट्रा कवर से डीप पॉइंट तक दौड़ते हुए उन्होंने अपने दाहिने हाथ से अविश्वसनीय एक हाथ का कैच लपककर ईशान किशन को आउट किया.

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आरसीबी ने मारी बाजी

इन दो शानदार कैचों ने आरसीबी को मैच के अंतिम ओवरों से पहले नियंत्रण बनाने में मदद की और संभवतः एसआरएच को 200 रन के पार जाने से रोका. अंत में, एसआरएच ने अपने 20 ओवरों में 201/9 रन बनाए, जिसे आरसीबी की मजबूत बल्लेबाजी ने आसानी से हासिल कर लिया.आरसीबी का अगला मुकाबला रविवार, 5 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ खेला जाएगा.

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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