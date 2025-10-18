Advertisement
शर्मनाक: नेपाल और भारत के बाद अब बांग्लादेश से भी हारा वेस्टइंडीज, 6 विकेट लेकर 'काल' बना ये खतरनाक गेंदबाज

Bangladesh vs West Indies ODI: वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है. नेपाल के खिलाफ टी20 सीरीज में हार के बाद उसे भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शिकस्त झेलनी पड़ी. अब वनडे में भी उसका वही हाल है और बांग्लादेश पहुंचने पर हार का सामना करना पड़ा है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 18, 2025, 11:37 PM IST
Bangladesh vs West Indies ODI: वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है. नेपाल के खिलाफ टी20 सीरीज में हार के बाद उसे भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शिकस्त झेलनी पड़ी. अब वनडे में भी उसका वही हाल है और बांग्लादेश पहुंचने पर हार का सामना करना पड़ा है. मेजबान टीम ने 3 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में उसे 74 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही बांग्लादेश ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. अब दूसरा मुकाबला 21 अक्टूबर को खेला जाएगा.

रिशाद हुसैन ने दिखाया जलवा

बांग्लादेश ने रोमांचक जीत हासिल करते हुए अपनी घरेलू सीरीज की शानदार शुरुआत की. अफगानिस्तान से वनडे सीरीज में मिली कड़ी हार के बाद टीम पर वापसी का भारी दबाव था. मेहदी हसन मिराज और उनके साथियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए अपने प्रशंसकों को खुश किया है. मैच के हीरो स्पिनर रिशाद हुसैन रहे. उन्होंने 9 ओवर में 35 रन देकर 6 विकेट हासिल किए और वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया.

ये भी पढ़ें: क्या ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर नंबर-1 बनेगा पाकिस्तान? WTC पॉइंट्स टेबल में मचा जबरदस्त घमासान

वेस्टइंडीज ने गंवाया मौका

वेस्टइंडीज के नजरिए से यह एक बेहद निराशाजनक प्रदर्शन था. मेहमान टीम ने बांग्लादेश को 207 रनों पर रोककर प्रभावित किया. खैरी पियरे की बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी लाजवाब रही. उन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए और एक विकेट भी लिया. यह एक बेहतरीन प्रदर्शन था, लेकिन बल्लेबाजों ने इसे कमजोर कर दिया. वे एक कमजोर स्कोर तक पहुंचने में नाकाम रहे. ओपनर बल्लेबाज ने लय और नींव रखी, लेकिन रिशाद हुसैन के आते ही सब कुछ बिखर गया. उन्होंने विंडीज को परेशान किया और अकेले दम पर मेहमान टीम की कमर तोड़ दी.

ये भी पढ़ें: झारखंड के लाल ने काटा गदर, रहम की भीख मांगते नजर आए बल्लेबाज, रणजी ट्रॉफी में मचा दिया बवंडर

दोनों पारियों में क्या-क्या हुआ?

बांग्लादेश की बात करें तो उसके लिए बल्लेबाजी में तौहीद हृदोय ने सबसे ज्यादा 51 और महिदुल इस्लाम एन्कॉन ने 46 रन बनाए. वेस्टइंडीज के लिए जेडन सील्स ने 3 विकेट झटके. रोस्टन चेज और जस्टिन ग्रीव्स ने 2-2 विकेट लिए. बांग्लादेश की टीम 49.4 ओवरों में 207 रन पर सिमट गई. 208 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी विंडीज के बल्लेबाजों ने भी निराश किया और पूरी टीम सिर्फ 133 रनों पर ही ऑलआउट हो गई. उसके लिए ओपनर ब्रैंडन किंग ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए. रिशाद के 6 विकेट के अलावा मुस्तफिजुर रहमान ने 2 विकेट झटके.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं.

Bangladesh vs West Indies

