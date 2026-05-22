IPL इतिहास का सबसे 'बदकिस्मत' गेंदबाज! CSK के इस खिलाड़ी ने बनाया वो रिकॉर्ड, जिसे कोई याद नहीं रखना चाहेगा

Most Sixes Conceded in a Single IPL Season: चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने आईपीएल 2026 सीजन में एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. कंबोज ने गुरुवार को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ अपनी टीम के मुकाबले के दौरान शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया.
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Most Sixes Conceded in a Single IPL Season: चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने आईपीएल 2026 सीजन में एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. कंबोज ने गुरुवार को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ अपनी टीम के मुकाबले के दौरान शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया. वह एक ही सीजन में सबसे ज्यादा छक्के खाने वाले गेंदबाज बन गए. उन्होंने राशिद खान को इस मामले में पीछे छोड़ दिया.
कंबोज ने एक ही सीजन में किसी भी गेंदबाज द्वारा सर्वाधिक 34 छक्के देने का शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया. कंबोज ने राशिद खान के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 2025 सीजन के दौरान 33 छक्के दिए थे. आईपीएल के 2025 संस्करण में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले राशिद खान के खिलाफ 33 छक्के लगे थे.
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कंबोज ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2026 की शुरुआत काफी प्रभावशाली की थी, लेकिन हाल के मैचों में उनकी फॉर्म में भारी गिरावट आई है. उनके महंगे स्पेल टीम को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं. इस कारण टीम को आखिरी दो मैचों सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा.
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कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच हुई शतकीय साझेदारी और जोस बटलर के शानदार अर्धशतक की मदद से गुजरात टाइटंस ने 20 ओवरों में 229/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया. गिल ने 37 गेंदों पर 64 और सुदर्शन ने 53 गेंदों पर 84 रनों की पारी खेली. पारी के अंत में बटलर ने 27 गेंदों पर नाबाद 57 रन जड़कर स्कोर को 229 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. जवाब में चेन्नई की टीम 13.4 ओवर में 140 रनों पर ही सिमट गई.
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