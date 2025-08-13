VIDEO: 4, 6, 6, 6, 4... कभी फिरकी का था खौफ, अब खूंखार बल्लेबाज ने किया खिलवाड़, राशिद खान के करियर पर 'दाग'

The Hundred: राशिद खान, वो नाम जिसकी जादुई गेंदबाजी के चर्चे दुनियाभर में देखने को मिलते हैं. लेकिन अब कुछ महीनों से राशिद का ग्राफ गिरता नजर आ रहा है. आईपीएल 2025 में भी राशिद फीके थे, अब द हंड्रेड में भी एक खूंखार बल्लेबाज ने उनके करियर पर बड़ा दाग डाल दिया है. राशिद खान की इस बल्लेबाज ने जमकर धुनाई की उनके खाते जमकर रन लुटाने का दाग लग गया है. द हंड्रेड के इतिहास में किसी भी गेंदबाज ने इतने रन नहीं लुटाए हैं. लेकिन अब इस शर्मनाक रिकॉर्ड में राशिद खान नंबर-1 पर हैं.

राशिद खान की हुई जमकर धुनाई

बर्मिंघम फिनिक्स ने द हंड्रेड में ओवल इनविंसिबल्स के खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज की. राशिद खान की इस मुकाबले में जमकर धुनाई हुई. उन्होंने शुरुआत शानदार की थी, लेकिन स्पेल खत्म होने तक उनके करियर पर बड़ा दाग लग गया. उन्होंने अपनी शुरुआती 5 गेंद में महज 8 रन दिए थे लेकिन आखिरी गेंद पर विल समीद ने छक्का लगाकर इस स्कोर को 14 कर दिया. इसके अगले ओवर में राशिद के ओवर में 17 रन आए. तीसरे ओवर में उन्होंने 8 रन खर्च किए जबकि चौथे ओवर में खूंखार ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टन ने उनका खेल खराब कर दिया.

ओवर में छक्कों की हैट्रिक

राशिद के ओवर में छक्कों की हैट्रिक देखने को मिली. लियाम लिविंगस्टन ने 5 गेंद में 26 रन ठोक डाले. उन्होंने चौके से शुरुआत की और फिर लगातारर तीन छक्के जमाए, इसके बाद एक बार फिर उनके बल्ले से चौका देखने को मिला. इस ओवर के बाद राशिद के स्पेल का स्कोर 20 गेंद में 59 तक पहुंच गया. यह उनके टी20 करियर का सबसे खराब स्पेल साबित हुआ. इससे पहले उन्होंने 2018 आईपीएल में 55 रन लुटाकर एक विकेट झटका था.

लिविंगस्टन की धुआंधार पारी

लियाम लिविंगस्टन ने धुआंधार पारी खेली. उन्होंने महज 27 गेंद में 69 रन ठोक डाले और टीम को जीत दिला दी. उनकी टीम ने महज 98 गेंद में 181 रन के टारगेट को एकतरफा अंदाज में हासिल कर लिया. विल समीद ने भी शानदार पारी खेली और महज 29 गेंद में 51 रन ठोक डाले. राशिद का स्पेल द हंड्रेड का भी सबसे बड़ा स्पेल है.