दुनिया का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड, इससे अच्छा तो गेंदबाज क्रिकेट खेलना ही छोड़ देगा!

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 10, 2025, 06:43 AM IST
Unique Cricket Records: क्रिकेट इतिहास में कई कीर्तिमान बने और टूटे, लेकिन ये शर्मनाक रिकॉर्ड आज तक बरकरार है. आप सभी को हैरानी होगी कि एक ओवर यानी 6 गेंदों पर भी 77 रन बन चुके हैं. ये रिकॉर्ड न्यूजीलैंड में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बना, जब क्रिकेट इतिहास का सबसे महंगा ओवर दर्ज किया गया. न्यूजीलैंड के लिए 4 टेस्ट खेलने वाले बर्ट वेंस ने इस कारनामे को अंजाम दिया है. वेलिंगटन के बर्ट वेंस ने 20 फरवरी 1990 को कैंटरबरी के खिलाफ फर्स्ट क्लास मैच में 22 गेंदों का ओवर फेंका था. कैंटरबरी को 2 ओवर में जीत के लिए 95 रन चाहिए थे, तब वेंस ने 17 नो बॉल वाले अपने ओवर में 77 रन लुटाए. न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ली जर्मन ने क्रिकेट के एक ओवर में 70 रन बनाए थे. यह क्रिकेट के किसी ओवर में बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वश्रेष्ठ स्कोर था. आइए जानते हैं, क्रिकेट के इस ओवर की कहानी. 

एक ओवर में दिए थे 77 रन 

न्यूजीलैंड के लिए चार टेस्ट खेलने वाले पूर्व क्रिकेटर बर्ट वेंस के नाम क्रिकेट इतिहास का सबसे महंगा ओवर फेंकने का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने अपने ओवर में 77 रन लुटाए थे. साल 1990 में प्रथम श्रेणी मैच में कैंटरबरी के प्लेयर ली जर्मन ने अकेले एक ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में 70 रन बनाए. वहीं, उनके साथी प्लेयर रोजर फोर्ड ने 5 रन बनाए. बर्ट वेंस ने इस ओवर में कुल 22 गेंदें डाली.  

बर्ट वेंस द्वारा फेंका ओवर इस तरह से रहा था:

वेंस के ओवर की गेंदों पर बने रन - 0,4,4,4,6,6,4,6,1,4,1,0,6,6,6,6,6,0,0,4,0,1

मैच में हुआ था बड़ा चमत्कार 

यह घटना क्राइस्टचर्च में कैंटरबरी के खिलाफ वेलिंगटन के शेल ट्रॉफी मैच के अंतिम दिन हुई. यह वेलिंगटन का सीज़न का आखिरी गेम था और उन्होंने अपनी पारी घोषित करके कैंटरबरी को 59 ओवरों में 291 रनों का टारगेट दिया. कैंटरबरी की शुरुआत बहुत ही ज्यादा खराब रही. उसके 8 विकेट सिर्फ 108 रनों पर गिर गए, जिससे सभी को ये लग रहा था कि वेलिंगटन आसानी से मैच जीत जाएगी, लेकिन इसके बाद कहानी बदल गई. 

बर्ट वेंस करियर के अंत के करीब थे 

वेलिंगटन के कप्तान-विकेटकीपर ने एक योजना बनाई और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बर्ट वेंस, जो अपने करियर के अंत के करीब थे उनसे गेंदबाजी करवाई. कप्तान का मानना था कि अगर जर्मन ली और रोजर फोर्ड आसान गेंदबाजी के खिलाफ रन बनाएंगे और तो वह गलती करेंगे और आउट हो जाएंगे. लेकिन कप्तान का ये दांव उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया. 

22 गेंदों फेंकी और 77 रन दे डाले 

बर्ट वेंस ने ओवर की शुरुआत बहुत ही खराब की. उन्होंने लगातार नो बॉल फेंकी. पहली 17 गेंदों में उनकी सिर्फ एक ही लीगल गेंद थी. इस दौरान जर्मन ली ने शानदार अंदाज में अपना शतक पूरा किया. वेंस ने इस ओवर में कुल 22 गेंदों फेंकी और 77 रन दे डाले. इसके बाद कैंटरबरी टीम को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 18 रनों की दरकरार थी. जर्मन ली ने पहले पांच गेंदों पर 17 रन बनाए, लेकिन आखिरी गेंद पर वह कोई रन नहीं बना सके और मैच ड्रॉ पर खत्म हो गया. बर्ट वेंस ने अपने करियर में 4 टेस्ट में 1 अर्धशतक की मदद से 207 जबकि 8 वनडे में कुल 248 रन बनाए.  

